De goedkoopste Hyundai i30N op Marktplaats

Wat doet de goedkoopste Hyundai i30N tegenwoordig?

Het is Hyundai’s eerste poging op de markt van hot hatches. En zeker niet de laatste. De Zuid-Koreaanse autobouwer is vastbesloten om met het N-label meer gepeperde modellen te maken. Zo heb je buiten Europa bijvoorbeeld de Veloster N, om maar een voorbeeld te noemen.

Met het pakket van een i30N is niets mis. Misschien dat de badge je tegenstaat, maar dat is een persoonlijk ding. Toen de auto in 2017 op de markt kwam moest je minimaal 39.995 euro neertellen. En daarmee was de Koreaan niet goedkoper dan zijn concurrenten. De tendens was al gauw “Dat is veel geld voor een Hyundai..”

We zijn inmiddels een paar jaar verder. Hoe staan de verhoudingen nu? Een blik op Marktplaats leert ons het volgende. De goedkoopste Hyundai i30N van dit moment kost je 28.950 euro. Het gaat hier om een exemplaar met het Perfomance Pack. Dat betekent onder andere 275 pk in plaats van 250 pk én een elektronisch sperdifferentieel op de vooras. Volgens de RDW bedroeg de nieuwprijs 51.664 euro. Het is een geïmporteerde auto. Dat betekent dat de opgegeven nieuwprijs volgens de RDW er soms nog wel eens naast kan zitten.

De hatchback heeft 22.000 kilometer gelopen en komt uit 2018. De geadverteerde foto’s zijn helaas niet op en top. Op geen enkele foto staat de Hyundai volledig afgebeeld. Voor minder dan 30 mille een moderne hot hatch die ook nog eens leuk kan sturen. Een goede deal?