Heb jij je rijbewijs niet in 1 keer gehaald? Dan ben je een brokkenpiloot

Hoho, dat zeg ik niet, dat wijst onderzoek uit…

Het is wel een dingetje hoor, rijlessen en daarna je examen. Eerst even dat theorie inkoppen en dan alleen nog even het praktijkgedeelte. En hopen dat je in 1 keer slaagt, maar dat zal toch wel? Je bent toch een goede chauffeur?

Die drogreden blijkt dus een beetje waar te zijn. Je kent de site Autotrader waarschijnlijk wel? De Britse tak daarvan heeft onderzocht of je rij-examen in één keer halen meer betekent dan alleen dikke verhalen bij de vrijdagmiddagborrel. Het onderzoek is gedaan onder 2000 Britten, maar we gaan er vanuit dat het voor iedere nationaliteit geldt.

Maar goed, is er een verband tussen in 1 keer slagen en brokken maken? Jazeker, er lijkt echt meer achter te zitten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat wie meteen slaagt, gemiddeld netter rijdt en minder brokken maakt.

Zakken voor je rijbewijs = brokken

Zo geeft 81 procent van de eerste-keer-slaagbrigade aan nog nooit punten op het rijbewijs te hebben gescoord. Bij de herkansers zakt dat aantal naar 69 procent. Oei. Op het gebied van ongelukken ligt het dichter bij elkaar, maar ook hier komen de snelle slagers beter uit de bus. 57 procent van hen claimt nooit een aanrijding te hebben gehad, tegenover 51 procent bij de rest.

En dan is de vraag, hoe vaak slagen we eigenlijk in één keer? Volgens de onderzoekers haalt 42 procent het rijbewijs direct, 35 procent doet er twee rondjes over en de overigen hebben drie of meer pogingen nodig. Statistisch gezien dus best een prestatie als je bij de eerste club hoort.

Maar goed, de onderzoekers temperen de euforie wel een beetje hoor. De eerste keer slagen maakt je niet per definitie een perfecte bestuurder en verzekeraars trekken er hun wenkbrauwen niet eens voor op. Maar het geeft wel wat recht op borstklopperij, al is het maar om de zakkers te plagen. Laat me het zo zeggen; een auto met moderne veiligheidssystemen doet minstens zo veel voor je skills als een vlekkeloze eerste poging.

Voor wie binnenkort voor het examen mag opdraven: er zijn tips voor een betere slagingskans. Zorg voor een prettige sfeer in de auto. Houd je van kletsen, zeg het tegen de examinator, ben je meer van zen en stilte, idem. En oefen vooral vaak en lang met proefexamens zodat de grote dag voelt als een herhaling en jij lachend dat rijbewijs in 1 keer haalt

En dan rest de vraag, in hoeveel keer ben jij eigenlijk geslaagd voor dat rijbewijs? Over mezelf kan ik in elk geval zeggen dat ik meer dan 1 keer op examen ben geweest. En misschien nog wel vaker dan dat. Dat verklaart wel een hoop ineens…