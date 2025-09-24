Heb jij je rijbewijs niet in 1 keer gehaald? Dan ben je een brokkenpiloot

Hoho, dat zeg ik niet, dat wijst onderzoek uit…
Het is wel een dingetje hoor, rijlessen en daarna je examen. Eerst even dat theorie inkoppen en dan alleen nog even het praktijkgedeelte. En hopen dat je in 1 keer slaagt, maar dat zal toch wel? Je bent toch een goede chauffeur?
Die drogreden blijkt dus een beetje waar te zijn. Je kent de site Autotrader waarschijnlijk wel? De Britse tak daarvan heeft onderzocht of je rij-examen in één keer halen meer betekent dan alleen dikke verhalen bij de vrijdagmiddagborrel. Het onderzoek is gedaan onder 2000 Britten, maar we gaan er vanuit dat het voor iedere nationaliteit geldt.
Maar goed, is er een verband tussen in 1 keer slagen en brokken maken? Jazeker, er lijkt echt meer achter te zitten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat wie meteen slaagt, gemiddeld netter rijdt en minder brokken maakt.
Zakken voor je rijbewijs = brokken
Zo geeft 81 procent van de eerste-keer-slaagbrigade aan nog nooit punten op het rijbewijs te hebben gescoord. Bij de herkansers zakt dat aantal naar 69 procent. Oei. Op het gebied van ongelukken ligt het dichter bij elkaar, maar ook hier komen de snelle slagers beter uit de bus. 57 procent van hen claimt nooit een aanrijding te hebben gehad, tegenover 51 procent bij de rest.
En dan is de vraag, hoe vaak slagen we eigenlijk in één keer? Volgens de onderzoekers haalt 42 procent het rijbewijs direct, 35 procent doet er twee rondjes over en de overigen hebben drie of meer pogingen nodig. Statistisch gezien dus best een prestatie als je bij de eerste club hoort.
Maar goed, de onderzoekers temperen de euforie wel een beetje hoor. De eerste keer slagen maakt je niet per definitie een perfecte bestuurder en verzekeraars trekken er hun wenkbrauwen niet eens voor op. Maar het geeft wel wat recht op borstklopperij, al is het maar om de zakkers te plagen. Laat me het zo zeggen; een auto met moderne veiligheidssystemen doet minstens zo veel voor je skills als een vlekkeloze eerste poging.
Voor wie binnenkort voor het examen mag opdraven: er zijn tips voor een betere slagingskans. Zorg voor een prettige sfeer in de auto. Houd je van kletsen, zeg het tegen de examinator, ben je meer van zen en stilte, idem. En oefen vooral vaak en lang met proefexamens zodat de grote dag voelt als een herhaling en jij lachend dat rijbewijs in 1 keer haalt
En dan rest de vraag, in hoeveel keer ben jij eigenlijk geslaagd voor dat rijbewijs? Over mezelf kan ik in elk geval zeggen dat ik meer dan 1 keer op examen ben geweest. En misschien nog wel vaker dan dat. Dat verklaart wel een hoop ineens…
Reacties
pietertje123 zegt
2 x examen gedaan voor het eerste rijbewijs. 1 x voor het tweede dat het eerste verving. En nog wat andere icoontjes allemaal in 1 x.
Nooit stukken gemaakt, wel ondergaan.
haroldv zegt
Eh, en als je rijbewijs is ingevorderd, en je dus op nieuw moest?🤣
nicolasr zegt
Ik zeg niks… Hahaha
moveyourmind zegt
Ik ben uiteraard in één keer geslaagd.
En ik wil niet opscheppen, maar ik ben daarnaast ook nog eens maar liefst twee keer in één keer niet geslaagd.
Henk zegt
Ik had 2 pogingen nodig in 1983. Maar ook niet meer dan 11 lessen in totaal.
potver7 zegt
Hé een jaargenoot :)
Drie pogingen hier, in 1983 dus.
Eer keer of 5-6 een boete in de bus voor een lichte snelheidsovertreding
Eén keer een aanrijding gehad – in 1990, hartje Warschau waar ik van die Poolse politie-agent de schuld kreeg, maar wat ook volgens mijn Poolse vrienden overduidelijk doorgestoken kaart was. De tegenpartij was namelijk een stadsbus die niet goed richting aangaf.
Even afkloppen dat het daarbij blijft :)
potver7 zegt
Causaliteit vs correlatie. Dit soort getallen zegt helemaal niks als je verder niet de moeite neemt te onderzoeken hoe het komt. Het zou zelfs nog gewoon stom toeval kunnen zijn, zo groot is die steekproef nou ook weer niet.
nicolasr zegt
Maar het was een grappig berichtje toch? Dat was eigenlijk het doel, dat je het leest en denkt; geinig. En door…
mjpamsterdam zegt
In 1984 in 1x geslaagd voor B en in 2023 in 1x (inclusief code 95) voor D. Ben ik een bink of niet ?
Onehp zegt
Ik ben gefaald de eerste maal, en dat heeft mij gegarandeerd brokken bespaard want ik dacht dat ik de beste bestuurder ooit was.
De examinator was een echte kl… euh vervelende mens, het enige dat hij zei was links of rechts. Echt waar. Niet hallo, niet stap maar in, niet nu vertrekken we, niks nu zijn we klaar. Enkel stilte en je moet het maar uitzoeken. Een y splitsing en hij zei niks, moet je het maar uitzoeken. Uiteindelijk gefaald omdat ik rechtdoor reed in een woonwijk waar enkel lokaal verkeer toegestaan is. Maar hij zei niet ‘links’ wat de enige andere optie was. En 3 km/h te hard op een vierbaansweg die 50km/h was en waar echt iedereen 80km/h+ reed.
Ik was zo boos op hem want ik zou echt mijn rijbewijs in één keer halen, ik reed al 6 jaar auto op ons erf… Maar hij had een punt, regels zijn stil en je moet het eigenlijk zelf allemaal kunnen uitzoeken….
Door die ervaring wat rustiger geworden toen de tweede maal, uiteraard, goed ging…. Eén boete en één kapotte bumper op ijs na 28 jaar rijden…
Johanneke zegt
In 1x gehaald. Rijschool had een bizar hoog slagingspercentage. Snapte later ook waarom. Veel te veel lessen gehad. Maar goed, wel goed voorbereid de weg op.