CBR legt uit waarom je vanochtend geen theorie-examens kon doen

De pleuris is weer eens uitgebroken bij het CBR.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen komt de afgelopen tijd vrij vaak in het nieuws. Ik zou zeggen: hhoe boeiend kan een overheidsorgaan dat rijbewijzen uitgeeft nou zijn? Kennelijk kun je het best wel interessant maken.

We zagen Britt Dekker voorbijkomen die zonder pardon vertelde over haar gekochte theorie-examen en de nasleep ervan. Later ging het theorie-examen op de schop, al zou de kennisquiz er niet moeilijker of makkelijker van worden.

Om te kijken of je genoeg weet over het verkeer en je de goede keuzes maakt, moet je wel het examen kunnen maken op een PC. Dat konden 400 aanstaand automobilisten vanochtend niet. Het CBR legt later op de dag uit waarom de theorie-examens niet door konden gaan.

Storing bij het CBR

De rijbewijsuitdeler meldt: ”Vanmorgen hebben we ongeveer vierhonderd theorie-examens moeten uitstellen wegens een landelijke netwerkstoring in ons systeem. De netwerkstoring was rond 10:00 uur verholpen, waardoor kandidaten die naar onze examenlocaties waren gekomen volgens planning hun examen konden maken.”

Vervelend voor die 400 rijstudenten, maar ook andere leerlingen hadden last van de storing. Niemand kon inloggen via MijnCBR en ook het klantcontactcentrum was niet bereikbaar. De praktijkexamens konden wel gewoon volgens planning doorgaan.

De 400 rijstudenten die geen examen konden doen, werden opgebeld door het CBR. ”Allereerst om excuses aan te bieden, maar natuurlijk ook om kosteloos een nieuw examen in te plannen”, schrijft het bureau. Succes met het opnieuw in je kop stampen van de verschillende verkeersborden en voorrangsregels!