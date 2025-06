Langverwachte EV voor de liefhebbers is bijna hier!

Met een serieuze taartschep.

Een EV kán gewoon leuk zijn, zelfs als het geen kleine hatchback is. Dat bewees Hyundai met de Ioniq 5 N, wat gewoon een hele vermakelijke auto is. Dat belooft veel goeds voor de Hyundai Ioniq 6 N, waar we al een tijdje met smart op zitten te wachten.

De Ioniq 6 is alweer 3 jaar op de markt en Hyundai heeft zelfs de facelift al onthuld. De Koreanen grijpen deze gelegenheid aan om de langverwachte N-versie te onthullen. Op het persmateriaal van de facelift was de auto al op de achtergrond te zien. Nu gooit Hyundai nog wat meer teaserplaatjes het internet op.

Het belooft in ieder geval een spectaculaire auto te worden qua uiterlijk. De Ioniq 6 krijgt een spoiler die niet zou misstaan op een Lamborghini. De neus is nóg een stukje agressiever dan die van de nieuwe Ioniq 6 N Line. En die is al behoorlijk uitgesproken (zie onder). Verder wordt de N breder dan de huis-tuin-en-keuken-Ioniq 6 en krijgt ‘ie natuurlijk de karakteristieke kleur Performance Blue.

Over de specs laat Hyundai nog niks los, maar we verwachten minstens 650 pk en 740 Nm. Dat zijn namelijk de cijfers van de Ioniq 5 N en de EV6 GT. Ongetwijfeld zal de auto ook de complete trukendoos krijgen, inclusief ‘Active Sound’ en ‘e-Shift’. Heel nep, maar stiekem toch wel leuk.

We weten nu ook het moment van de onthulling. Hyundai zal rond 10 juli het doek van de Ioniq 6 N trekken, als het Goodwood Festival of Speed van start gaat. De keuze voor deze locatie geeft wel aan welke doelgroep ze willen aanspreken met deze auto.