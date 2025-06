Tesla-rijders klagen Musk aan vanwege imagoschade

Ach toch, Elon Musk heeft hun keurige imago om zeep geholpen.

Veel mensen hebben een Tesla gekocht omdat het gewoon een verrekt goede deal is. Zo iemand zal het weinig boeien wat de CEO allemaal uitspookt. Er zijn echter ook mensen die een Tesla hebben gekocht als statement (‘kijk mij eens groen en vooruitstrevend zijn’). Die groep is mooi in de aap gelogeerd, nu het imago van Tesla 180 graden gedraaid is.

Een groep Tesla-eigenaren uit Frankrijk is hier zo pissig over dat ze een rechtszaak aanspannen tegen Elon Musk. Ze willen zo snel mogelijk van hun Tesla af, maar zitten nog vast aan een leasecontract. Daarom willen ze Elon Musk voor de kosten laten opdraaien.

Wat is precies het probleem? We geven het woord aan de advocaten: “Tesla-auto’s zijn een sterk politiek symbool geworden en worden nu gezien als extreem-rechtse ’totems’, tot grote ontsteltenis van hen die ze puur als innovatieve en milieuvriendelijke auto’s hebben gekocht.”

Het probleem is dus niet vandalisme of extra afschrijving, nee, het gaat erom dat het keurige imago van de eigenaren is beschadigd. We moeten er wel bij zeggen dat het slechts een heel klein groepje betreft, van 10 mensen. Maar deze rechtszaak is te mooi om niet te delen.

We geven de boze Tesla-eigenaren weinig kans van slagen, maar wij zijn verder geen juridische experts. Als de Tesla-eigenaren wél succesvol zijn in de rechtbank wordt er een mooi precedent gezet. Dan zijn er vast nog wel meer mensen die een appeltje te schillen hebben met Elon Musk.

Bron: Reuters

Foto: Model 3 met kenteken ELONMUSK, gespot door @tortuga