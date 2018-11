Leipe Lapo laat de Fiat Panda van zijn opa shinen

Emozione.

We kennen Lapo Elkan allemaal van zijn transgressies (trans, har har!) uit het verleden, maar de flamboyante Fiat-erfgenaam heeft inmiddels al enige tijd geen hele gekke dingen meer uitgespookt die breed uitgemeten zijn in de media. Misschien wordt het dus tijd om Lapo’s jeugdzondes te laten rusten en de man met de toffe naam te beoordelen op wat hij doet met auto’s. Al enige tijd timmert de stijlkoning namelijk aan de weg met zijn eigen tuniningstoko Garage Italia Customs.

Met Garage Italia Customs richt Lapo’s zich over het algemeen op de leukere nieuwerwetse producten uit de stal van het bedrijf van zijn fam. De nieuwste creatie van Garage Italia is echter van een iets andere orde. Het betreft namelijk een oude Fiat Panda 4×4, het autootje waarin je iedereen uitlacht. Dat op zich is al een opmerkelijk feitje, maar er zit ook nog een tranentrekkend randje aan de exercitie: de Panda in kwestie was namelijk ooit van Lapo’s wijlen opa Gianni Agnelli. De grote man gebruikte de Fiat in Zwitserland, alwaar hij met de guitige kleine hatchback de besneeuwde bergen rond zijn vakantieoptrekje in Sankt Moritz owneerde.

Lapo is duidelijk met respect te werk gegaan. Je treft op en in de Panda geen wilde wrap of psychedelisch interieur terug. In plaats daarvan is de kleine Italiaan voorzien van een stijlvolle grijze lak met subtiele blauwe striepkes over de flank. Het blauw vind je ook in het interieur terug, waar de stoelen en deuren bekleed zijn met een stof van Vitale Barberis Canonico, wat naar verluidt Gianni’s favoriete weverij was. Ook AB-lezer @svenska_aeroplan_ab vindt de pakken van de toko overigens wel swek hebben. Een badge van Garage Italia Customs laat je weten dat dit niet zomaar een Panda is. Netjes gedaan van die Lapo.