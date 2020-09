LB Walk Supra is vadsig, mollig en corpulent

We vinden de LB Walk Supra gezet, log, omvangrijk, zwaarlijvig en volumineus.

De Toyota Supra is stiekem de gaafste auto in zijn klasse. Nu moeten we helaas bekennen dat deze eens zo grote klasse kleiner dan ooit is, maar dan nog: de Toyota Supra mag er zeker zijn. Onlangs maakten we kennis met een meer bescheiden Supra, de Supra 2.0.

Lieveling van de tuningsindustrie

In principe is dat meer dan voldoende om lol te hebben, zeker in Nederland. Maar het kan ook zijn dat je juist méér wilt met je Supra. De vorige Supra was een lieveling van de tuningsindustrie en dat is met deze generatie (A90) niet anders, gelukkig. Het voordeel is dat je qua motorische tuning terecht kunt bij Toyota-specialisten én BMW-tuners.

In het vleesch

Voor het uiterlijke aspect moet je uiteraard bij Liberty Walk zijn als het wel een beetje meer mag zijn. Voor de Supra hebben ze een bodykit ontwikkeld die niet bedoeld is voor introverte mensen. We hadden een paar maanden geleden de computer-geanimeerde renders van de LB Walk Supra, nu kun je zien hoe de LB Walk Supra bodykit er in het vleesch uitziet. Al naar gelang de grootte van je portomonnee kun je kiezen voor een kit van glasvezel of vervaardigd van koolstofvezel. Glasvezel is goedkoper en ietsje zwaarder.

Breed

In vergelijking met de renders valt wel op hoe breed de LB Walk Supra geworden is. Exacte afmetingen worden niet gegeven, maar grote kans dat je een iets grotere parkeerplaats nodig hebt om je Supra te kunnen stallen. De aangekondigde prijzen voor de LB Walk Supra zijn niet veranderd, voor zo’n 15 mille heb je een glasvezel bodykit.

Modderfiguur

Maar, dan begint het met de LB Walk Supra. Want met alleen de bodykit sla je toch een beetje een modderfiguur. Je hebt namelijk ook de AirRex-luchtvering nodig en die kost nog eens een kleine 8 mille. Ook over de velgen wordt met geen Japans woord gerept, terwijl die absoluut nodig zijn, inclusief de monsterlijk brede banden. We zijn ook heel erg benieuwd of het daadwerkelijk bijdraagt aan betere rijeigenschappen.

‘Prestaties’

En dan de prestaties. Dankzij het extra gewicht van de kit, de rolweerstand van de wielen en de verminderde luchtweerstandscoëfficiënt gaan we ervan uit dat deze Supra langzamer is dan normaal. Aan de andere kant, als je al 15 tot 25 mille stukslaat op accessoires, kan wat motortuning er ook nog wel bij. Gelukkig zijn er voldoende tuners vlak over de grens die je graag helpen.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen.