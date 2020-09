Autoverkopen augustus 2020 heeft nieuwe nummer 1!

Het wil nog altijd niet vlotten met de autoverkopen in augustus 2020.

De autoverkopen in augustus 2020 zijn niet al te denderend. Dat hebben de RAI en BOVAG bekend gemaakt.

Dat de autoverkopen van augustus 2020 niet al te best gingen worden, kon iedereen aanvoelen. Vanwege het coronavirus en alle gevolgen daarvan, houden de meeste mensen even hun hand op de knip. Dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven. Die zullen aan hun wagenparkbeheerder vragen of het mogelijk is om de contracten met een jaartje te verlengen, bijvoorbeeld.

Autoverkopen augustus 2020

Dan gaan we nu naar de daadwerkelijke cijfers van de autoverkopen van augustus 2020. Er werden namelijk 21,5% minder nieuwe auto’s verkocht. Hiermee bedoelen we uiteraard de registratie van personenauto’s. Het is wel jammer, want in april en mei kelderden de verkopen naar nieuwe dieptepunten, maar in juli 2020 leek het ‘lek’ weer boven te zijn.

350.000 registraties dit jaar

Op dit moment gaan de BOVAG en RAI er vanuit dat er slechts 350.000 nieuwe auto’s verkocht zullen worden.. Ondanks dat de organisaties er niet te veel van verwachten, hebben ze nog wel een beetje stille hoop. Vanwege het coronavirus zijn er ook erg veel reeds bestelde, doch niet geleverde auto’s. De de verkoopcijfers kunnen nog een beetje worden gered.

Autoverkopen augustus 2020 – Automerken:

We hebben een verrassende nummer 1: Kia! Nu deed Kia het eigenlijk al een tijdje erg goed. Een breed gamma dat goed in de smaak valt. Ook Toyota staat vrij hoog en ook Peugeot scoort uitstekend.

Kia (2.457 exemplaren)

Peugeot

2.222 exemplaren

Volkswagen

2.074 exemplaren

Toyota

1.821 exemplaren

Renault

1.516 exemplaren

Autoverkopen augustus 2020: modellen

De goede cijfers van de Kia komen mede dankzij de Niro en dan specifiek de e-Niro. De elektrische Kia blijkt een enorm populaire auto. Logisch, want ze zijn compleet, hebben een flinke actieradius en dankzij de subsidies ook relatief betaalbaar. De Peugeot 208 is hard op weg om de Polo te vervangen als populairste B-segment auto en ook de Corsa doet goede zaken, toevallig zijn beide modellen ook leverbaar met elektrische motor. Opvallend is ook nummer 5: de Toyota Corolla! Waarschijnlijk dat de particulieren nog wel een auto kopen.

Kia Niro

1.164 exemplaren

Volkswagen Polo

781 exemplaren

Opel Corsa

711 exemplaren

Peugeot 208

645 exemplaren

Toyota Corolla

618 exemplaren