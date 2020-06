Le Mansory Ford GT is krankzinnig en bizar

Zoals Michael Scott zou zeggen: NO! NO! NOOOO!!! De Le Mansory Ford GT is verschrikkelijk.

Bijzondere auto’s en tuning. Het is een bijzonder lastige combinatie. Kijk, een normale hatchback kun je vrij eenvoudig tunen en daarmee verbeteren. Zo’n auto is gebouwd tegen een enorm lage kostprijs, dus als je een beetje fatsoenlijk investeert in essentiële onderdelen, dan wordt de auto al snel beter.

Satésaus

Maar naarmate je hoger en hoger komt, wordt het lastiger. Dat bewijst Mansory. Met auto’s als de Audi RS6, Rolls-Royce Cullinan of Mercedes-Benz G-Klasse maakt het niet: dat zijn vrij foute ‘normale’ auto’s die fouter gemaakt worden. Meer satésaus over een patatje oorlog.

Foie gras

Maar supercars tunen is héél wat anders. Die auto’s worden vaak zo goed mogelijk ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. Daarbij is er al vaak gekozen voor de beste motoren, de beste schokdempers en de beste velgen en de meest optimale aerodynamica. Als je dat gaat tunen, is het alsof je de genoemde klodder satésaus op de foie gras smijt. Dat doe je gewoon niet.

Le Mansory Ford GT

Maar daar lijkt Mansory lak aan te hebben met hun laatste creatie, de Le Mansory Ford GT. Je, echt, ze hebben het ‘Le Mansory’ genoemd. De Ford GT scoorde lekker op Le Mans en met deze auto vieren ze dat. De Le Mansory Ford GT is een raszuiver gedrocht. Werkelijk alles doet pijn aan de ogen.

Knaak

De superlichte velgen van BBS (of de optionele koolstofvezel velgen) zijn vervangen voor items van het type ‘knaak’. Het zijn nu gewoon gesmede velgen. Sowieso is ‘knaak’ een terugkerend thema op de Le Mansory Ford GT. Er is een bodykit gemonteerd waar zelfs de moeder van meneer Mansory niet blij wordt.

Frutsels

Ook de uitlaten (nu drie stuks) en carbon-frutsels over de gehele auto detoneren enorm. Om maar zwijgen over de splitter, skirts en diffuser. Oh, en de spoiler verdient ook een niet al te eervolle vermelding. Maar als je denkt: het toch niet erger? Dan weet Mansory je te verassen op niet al te positieve wijze. Check het front van de Le Mansory Ford GT.

DAT FRONT!

Waarschijnlijk dachten de Duitsers: waarom niet een nietszeggende, anonieme, generieke en bovenal lelijke neus op schroeven? Kan dat? Jazeker! En alsof het een Opel Calibra of Ford Probe was hebben ze al die meuk op de Ford GT gedrapeerd. Het resultaat is de auto waarvan we de foto’s liever niet hadden gepubliceerd. Of ontvangen.

Ordinair chippen

Hebben ze ook nog knakentuning uitgevoerd op de motor? Jazeker. Maar hoe… Geen fraaie mechanische peperdure aan passingen, maar ordinaire chiptuning! Op een zeldzame, handgebouwde supercar! De Le Mansory Ford GT heeft nu 710 pk in plaats van 656 pk. Mede dankzij de wijzigingen aan de aerodynamica bedraagt topsnelheid nu 354 km/u, geen 347 km/u.

Kitsch

Wat ook heel erg gaaf is aan het origineel, is het het interieur. Dat is namelijk zo functioneel mogelijk. Je bijna kunnen zeggen: Ferrari F40-esque. Maar nee, de Le Mansory Ford GT heeft allerlei kitscherige lapjes leer en koolstofvezel ongein. Enorm zonde, want het voegt op deze wijze niets toe. Volgens zijn Mansory is deze auto waanzinnig zeldzaam, want ze gaan er slechts 3 bouwen. Wat ons betreft is dat drie te veel.