Huh, nog een MINI facelift onderweg?

Is het niet een beetje vroeg voor nóg een MINI facelift?

Het is een van de succesverhalen van BMW: de nieuwe Mini. BMW zag in dat het complete merk Rover niets meer waard was, maar zag wel potentie in MINI. En potjandrie, wat heeft dat goed uitgepakt.

Nieuwe markt

De New MINI boorde met groot succes een nieuwe markt aan: die van de *adem in* retro style premium B-segment hatchback die met een beetje opties al snel duurder is dan een C-segment hatchback. *adem uit*. Nu kan het zijn dat je denkt: is het niet een vreemde tijd voor een facelift? De Mini van de huidige generatie (F55-56-F57) loopt namelijk al sinds 2014 mee.

F56 pre facelift

2018: eerste facelift

In 2018 werd de MINI onder handen genomen. De meeste wijzigingen waren echter onderhuids. Denk aan de komst van een zeventraps DCT en een achttraps automaat voor de Cooper SD en JCW. Qua uiterlijke wijzigignen beperkte het zich tot nieuwe koplampen, achterlichten (Union Jack!), wat nieuwe kleuren en nieuwe velgen.

F56 post facelift

Was gibt’s?

Normaliter zou je denken: tijd voor een nieuwe model, maar nee. De Mini krijgt wéér een facelift. Was gibt’s? Het antwoord is eigenlijk drievoudig. De hatchback is niet meer zo populair als deze vroeger was. Ook hier zien we en shift naar crossovers (zoals de Countryman). Een andere reden is de Brexit. Deze spookt al een tijdje bij diverse Britse bedrijven. Het is met name de onzekerheid over hoe deze nu daadwerkelijk vorm gaat krijgen en wanneer het allemaal in gang gezet word.

F56 concept

Wijzigingen

Dat in combinatie met reden nummer 3 (slechte economische voorspellingen vanwege corona), zorgt ervoor dat MINI het iets voorzichtiger aan doet, hier kun je er meer over lezen. Omdat de uiterlijke wijzigingen vorige keer erg klein waren, ligt daar nog een kans voor MINI met de facelift. In technisch opzicht kun je meer van hetzelfde verwachten. Dus de bekende 1.5 en 2.0 motoren, maar dan wellicht iets zuiniger en schoner dan voorheen. Wanneer we de nieuwe MINI facelift kunnen verwachten is niet zeker, maar reken op zijn vroegst op 2021.