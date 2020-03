RDW gestopt met keuren importauto’s

De RDW keurt geen geïmporteerde auto’s tot nader order. Dus voor occasions kun je niet op mobile.de terecht.

We doen het allemaal weleens, zeker nu meer mensen thuis zitten en iets meer vrije tijd hebben. Even checken op de grote buitenlandse websites om te kijken wat er te koop staat. In Duitsland (bijvoorbeeld) is de keuze nu eenmaal ruimer en zijn de prijzen wat gunstiger. Dus op zich is het geen onlogische gedachte. Maar als je een auto wil invoeren, dan krijg je te maken met een aantal factoren.

RDW

Eentje daarvan is het keuren bij de RDW. De RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) is de instantie die de auto keurt om te beoordelen of de auto voldoet aan de in Nederland grenzende eisen. Mocht je een paar jaar oude occasion bij een merkdealer halen, dan hoeft het bezoek aan het RDW niet lang te duren. Als je een Porsche-youngtimer uit de VS laat verschepen, duurt het wat langer.

Nodig

In beide gevallen heb je de RDW nodig, want zonder de RDW kun je je auto niet op kenteken zetten. En daar gaat het dus mis. Het RDW is namelijk gestopt met het keuren van importauto’s. Dankzij het coronavirus heeft het RDW maatregelen moeten treffen. De meeste kantoormensen werken nu thuis, evenals de helpdesk.

Wel worden er zogenaamde cruciale keuringen uitgevoerd. Dat betekent dat keuringen van autobussen, voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, voertuigen die levende dieren vervoeren, landbouwvoertuigen en taxi’s wél worden uitgevoerd bij de keuringstations. Overigens niet bij alle stations. Je kunt alleen terecht bij de locaties in Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Zwijndrecht, Rijen, Veldhoven en Elsloo.

Export

Het exporteren van occasions is daarentegen wel mogelijk, maar zeer beperkt. Dat kan niet bij alle locaties, alleen in Zoetermeer en Veendam. Het is niet duidelijk hoelang de RDW geen auto’s meer gaat keuren. Men spreekt zelf van ‘tot nader order’. Voor veel bedrijven die auto’s importeren uit Duitsland kan dit voor problemen c.q. uitdagingen zorgen. Dan is de gekochte auto al aanwezig in Nederland, maar kan deze niet op kenteken worden gezet en afgeleverd.

Met dank aan Peter voor de tip!