Volvo maakt van de XC60 een heerlijke dikzak

Met de nieuwe Volvo XC60 Executive Edition verspil je geen kostbare tijd in de configurator.

Stel, je bent op zoek naar een nieuwe auto, maar je hebt geen zin in fonkelnieuw model. Je hebt liever een vierwieler die al een tijdje meedraait, maar wel voorzien is van alle opties en de laatste tech. ‘Say no more fam’, zeggen ze dan bij Volvo. Tenminste, ik denk niet dat ze het op deze manier zeggen. Maar het komt er wel een beetje op neer met de Volvo XC60 Executive Edition.

De Executive Edition schuift aan in een rijtje dat we al kennen van de V90 en XC90. Het komt er eigenlijk op neer dat je een bomvolle sjaak krijgt voor een vaste prijs. Je hoeft in principe niet meer door de configurator te lopen.

De absolute top

Onderhuids blijft de XC60 T8 AWD Executive Edition vertrouwd, maar de uitrusting is gewoon lekker top. Nappa-leer met stoelventilatie, een massagefunctie, Bowers & Wilkins-audioset. Zo’n auto waarin je op de oprit nog even blijft zitten, omdat je in de woonkamer geen betere spullen hebt staan.

Luchtvering is standaard. Net als een panoramadak en 21-inch lichtmetaal. Ook krijg je een Head-up Display en een 360-gradencamera. De Executive Edition wordt alleen geleverd op de T8, wat geheel niet toevallig ook de dikste versie is: een plug-in hybride met een systeemvermogen van 455 pk. 310 pk komt uit de viercilinder voorin en 145 pk uit de elektromotor op de achterwielen. Volledig elektrisch moet je op papier zo’n 81 km ver kunnen komen.

Normaal tikt een XC60 T8 AWD Ultra met dezelfde uitrusting ruim 85.000 euro aan. Met het Executive-pakket zet Volvo dit model voor 79.995 euro in de markt. Hou je toch 5.495 euro in je zak.

“Wacht, er is meer”

De marketingafdeling bij Volvo doet nog een “Wacht, er is meer!”. Want er is ook nog een XC60 Ultra Black Edition Executive. Die is gebaseerd op de Ultra Black Edition, maar dan met het Lounge Pack er standaard bij en een nog net wat dikkere uitstraling dan zijn reguliere Executive-broertje. Denk aan 21-inch zwarte velgen, glimmend zwarte Volvo-logo’s en metallic lak.

Belangrijk verschil: bij deze Ultra Black Edition Executive: luchtvering is optioneel. De vanafprijs blijft echter gelijk: eveneens 79.995 euro. Dus ja, je krijgt er een hoop zwart voor terug, maar levert wel luchtvering in.

Op zo’n auto is luchtvering toch wel erg lekker om te hebben, dus dan kies ik liever voor de ‘gewone’ Executive’ zonder al die zwart geblakerde opties. Wil je toch liever alles in het zwart én luchtvering, dan kan dat ook. In dat geval moet je voor deze optie 2.040 euro extra betalen.