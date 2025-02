Toekomst Lucid: “geen autobouwer meer zijn”

De CEO van Lucid wil het over een andere boeg gooien qua auto’s bouwen.

Als de maandag echt heel blauw is, loop je nog wel eens een Lucid tegen het lijf. Ook in Nederland, de Air wordt hier gewoon verkocht. En echt storm loopt het nog niet, want er staan er 75 geregistreerd in Nederland in een spanne van twee jaar. Zo’n Air is dan ook gewoon duur: de gemiddelde catalogusprijs van die 75 units is 165.000 euro. Voor dat geld een EV kopen van een ‘vreemd’ merk, da’s geen makkelijk verkooppraatje.

Lucid wil leverancier worden

De CEO van Lucid, Peter Rawlinson, sprak al eens uit dat het merk in een financieel lastige spagaat zit. De Tesla-manier, een duurder model als tech-uithangbord gebruiken om later die tech naar goedkopere modellen te brengen, dat is een lastige volgens de Amerikaanse EV-bouwer. Volgens die logica zou er dus een soort mini-Air als Model 3-rivaal moeten komen om de cijfers op te krikken. En dat gaat niet gebeuren. Sterker nog: Lucid gaat iets heel anders proberen als het aan Rawlinson ligt.

Lucid wil zich namelijk gaan storten op het worden van een EV-leverancier. Een beetje wat Rimac doet: die verdienen naast auto’s als de Nevera bakken met geld door hun EV-tech te delen met andere merken. Rawlinson ziet zo’n deal wel zitten. Dan stopt Lucid met zich volledig storten op massaproductie en wordt hun ontwikkelingsproces alsnog belangrijk. Win/win, zeg maar. Enkel als je zo’n Air of de aankomende Gravity SUV wel zag zitten kom je dan van een koude kermis thuis.

Etalage

Tenminste, deels. Het lijkt erop dat Lucid hun auto’s gewoon in dit segment wil houden. Peperduur, maar wel indrukwekkend qua tech. Vervolgens dient dat als een soort etalage. Kijk, dit kunnen wij bouwen en jij mag deze techniek hebben. Rawlinson zegt bijvoorbeeld dat merken die wat terughoudend zijn met EV’s, zoals Honda of Toyota, de know-how van Lucid dan naar de massa kunnen brengen. Het lijkt, zoals gezegd, precies hoe Rimac zich positioneert. Bovendien doet Lucid dit al met Aston Martin, het Britse merk gaat EV-technologie van het Amerikaanse merk gebruiken voor hun eerste EV.

Rawlinson noemt een verdeling van tachtig procent leverancier zijn en twintig procent autobouwer zijn. Een forse vermindering van de focus op één zaak dus, maar een interessante manier van je product verkopen. En het geeft een reden om nog met vlaggenschepen als de Air te komen. (via InsideEVs)