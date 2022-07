Leclerc gaat zich opsluiten in zijn eigen huis

Charles Leclerc is teleurgesteld en gaat zich opsluiten in zijn eigen huis.

En jawel, wederom gooide Ferrari vandaag de eigen ruiten in. Na 492 keer mechanische pech en 698 strategische fouten, ging vandaag andermaal een min of meer zekere zege voor Leclerc verloren. Ook de strategie voor Sainz was weer op zijn minst twijfelachtig, waardoor aan de meet slechts elf puntjes resteerden voor de Scuderia.

In geval van Leclerc was het nu even de vraag wat nou precies het probleem was. Gewoon een rijdersfout, of bleef Charles’ pedaal weer hangen zoals in Oostenrijk het geval was? Na afloop van de race gaf Leclerc uitleg aan de media. Misschien houdt hij het team de hand boven het hoofd, doch LEC neemt de schuld volledig op zichzelf. Bij F1TV zegt de Ferrari man:

Het was gewoon een fout, zo simpel is het. Ik rijd dit jaar naar mijn gevoel op een heel hoog niveau, maar als ik dit soort fouten maak verdien ik het kampioenschap niet te winnen. Uiteraard zijn er nog tien races te gaan en zullen we de punten tellen aan het einde. Ik blijf erin geloven, maar uiteraard ziet het er nu niet al te best uit. Ik ga me nu thuis opsluiten en kom pas weer naar buiten als we naar Budapest vliegen. Ik wil gewoon alleen zijn. Charles Leclerc, is momenteel niet happy like a hippo

Leclerc is dus een beetje down en dat is wel te begrijpen. Vandaag was de race dat Ferrari de tweede siezoenshelft bij de horens kon vatten. Na afloop staat Verstappen echter 63 punten voor op de Monegask in het kampioenschap. Charles staat zelfs nog maar 7 puntjes voor op Perez. In het WK voor teams heeft Red Bull nu 82 punten te pakken op Ferrari. Dat is extra bizar, als je bedenkt dat Mercedes nog maar 44 punten achterstand heeft op team rood. Dit terwijl de auto van Das Haus toch vrijwel geen moment de snelheid heeft getoond die Ferrari aan de dag legt dit jaar.

Omdat het elke keer weer misgaat, is het moeilijk een scenario te voorzien dat het nog goedkomt voor de Italianen. Het is wel erg sympathiek deze flamboyante Italiaanse typerendheid, doch we vrezen ervoor dat Leclerc aan het eind van het seizoen wellicht even een Monegaskische retraite op moet zoeken. Als het zo doorgaat, wordt hij namelijk niet de nieuwe Schumacher of Lauda, maar de nieuwe Jean Alesi…Waarvan akte.