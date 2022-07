Uitslag Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2022

Wie gagne de Grand Prix van Frankrijk in 2022?

Met het F1 seizoen voor de helft achter de rug, strijkt het F1 circus deze zomer weer neer in het zonnige Zuiden van Frankrijk. Op het circuit Paul Ricard, dat inmiddels in handen is van de ex van Bernie Ecclestone, moeten de coureurs weer de blauwe en rode lijnen trotseren. De kleurrijke verf op het circuit is goed voor gave foto’s, maar kan stiekem niet verhullen dat het hier gaat om een asfaltjungle met gigantische uitloopzones. Daarmee is Paul Ricard een uitermate geschikt circuit om op de testen of om als amateur je racecraft bij te schaven. Voor een F1 race is het op zich niet per se de meest inspirerende omgeving.

Maar ach, zoals Olav Mol altijd zegt, saaie F1 races bestaan niet. Dus we gaan er ook nu weer voor zitten om te kijken wat onze held Max Verstappen gaat uitrichten tegen de andere helden. Vermoedelijk zal Charles Leclerc andermaal zijn grootste rivaal zijn vandaag. De snelle man uit de mondaine badplaats aan de Middelandse Zee, troefde MV1 namelijk gisteren af in de kwalificatie. Hij gebruikte daar overigens een beetje hulp van teamgenoot Sainz voor, die CL16 tot twee keer toe een slipstream gaf in Q3.

Sainz was bereid dat te doen daar hij zelf van achterop de grid moet starten, vanwege een gridstraf voor het wisselen van onderdelen. Dat maakte de weg naar de tweede startrij vrij voor Perez en Hamilton. De Mexicaan was slechts een dikke tiende trager dan Verstappen in de kwalificatie, terwijl Hamilton met een megarondje het kwalificatieduel gelijk trok met teammaat Russell. Alsnog was Mercedes wel weer wat trager dan ze waarschijnlijk gehoopt en misschien ook verwacht hadden.

Maar wie weet is alles weer anders als het op rees pees aangaat. Kan Leclerc dit naar huis rijden, of gaat Verstappen weer met de zege lopen in een race waarin Charles op pole start? We gaan het zien, in de Grand Prix van Frankrijk van 2022!

Start

Een interessante camerahoek laat zien dat Leclerc beter van zijn plek komt dan Verstappen. Het is niet per se omdat het de betere kant van de grid is, want Hamilton komt direct voorbij aan Perez. Dat kon de Mexicaan niet gebruiken, want nu zit ‘ie vooralsnog klem achter de W13 die vermoedelijk het tempo niet kan volgen.

Achter het leidende viertal is het Alonso die een topstart heeft. De Spanjaard gebruikt al zijn ervaring om als vijfde aan te sluiten. Een stukje verderop in het veld probeert teammaat Ocon het goede voorbeeld van ALO te volgen, maar hij komt daarbij in aanraking met Tsunoda. De Japanner ziet een hele goede kwalificatie daarmee in rook opgaan, want hij gaat in de rondte. Ocon zelf kan wel door.

Voor de superstart van de dag komen Stroll en Magnussen in aanmerking. Beiden hadden natuurlijk het voordeel dat ze veel te winnen hadden. Stroll omdat hij gisteren weer door het ijs zakte in de kwalificatie, Magnussen omdat hij net als Sainz een gridstraf had. Maar binnen een ronde, stormt het tweetal al op richting de staart van de top-10. Kijk, dat is het betere werk.

Mid Race

Perez komt Hamilton niet voorbij en dat betekent dat het inmiddels bekende duo Leclerc – Verstappen als snel uit beeld verdwijnt aan de kop van het veld. Verstappen lijkt wat sneller te zijn, maar ziet ook niet direct kans om Leclerc te verschalken. Een paar keer volgt er een halve poging, maar daar blijft het bij. Charles controleert met relatief gemak de dreiging van de Red Bull achter hem.

Als er een ronde of tien weggetikt zijn, komt er een minder positief signaal voor Red Bull. De Mexicaan begint terug te vallen achter Hamilton. En jawel, enkele ronden later kruipt ook Leclerc tiende voor tiende weg van Verstappen. Apart, want in de eerste tien ronden leek Verstappen de betere rees pees te hebben, maar zoals we ook zagen in Oostenrijk: hoe langer de stint duurt hoe meer Ferrari het bandenvoordeel terug lijkt te krijgen.

Verstappen kijkt het niet al te lang aan en komt aan het eind van ronde zestien binnen voor zijn eerste stop. Onze held komt in zevende positie weer de baan op, achter de McLaren van Lando Norris. Die legt MV1 gelukkig niet zoveel in de weg, waardoor Verstappen tijd goed kan maken op de Ferrari’s. Maar dan, een BIEM!

Zoals wel vaker, hoeft Verstappen zijn best niet te doen, want Ferrari gooit andermaal een zege weg. Opeens staat Charles Leclerc namelijk in de bandenstapel. De tattoos met ‘Verstappen wereldkampioen 2022’ kunnen officieel gezet worden. In de herhaling zien we dat LEC gewoon met een beetje overstuur van de baan spint. Doch de Monegask zegt iets over zijn gaspedaal op de radio. Bleef die dan weer hangen zoals in Oostenrijk? Hoe dan ook zegt LEC vervolgens hard ‘NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO’ op de radio. Tsja, je zou maar 5.000 keer in een seizoen een vrijwel zekere overwinning door je handen zien glippen…

Het zag er namelijk naar uit dat Ferrari de zaak onder controle had. Maar nu komt er een safetycar en is het Max’ race om te winnen. Hamilton en Perez stoppen, net als het grootste deel van het veld, onder de resulterende safetycar. Ook Sainz doet dat en in de consternatie laat het team hem wegrijden terwijl er een Williams voorbijkomt. Het lijkt een slam dunk unsafe release, waarvoor ongetwijfeld een strafje zal volgen. De Spanjaard was stiekem misschien wel de snelste van het hele stel dit weekend. Maar ook die mogelijke dreiging voor Max wordt zo geneutraliseerd.

Naast CS55 kan ook Guanyu Zhou een straf verwachten, daar hij Schumacher in de rondte tikt. Beiden rijden op de laatste plekken in de race omdat Latifi met zijn gloednieuwe Williams niet heel traag is vandaag. De purple patch van Schuey junior komt zo vermoedelijk even tot een einde. Maar, kan iemand misschien toch nog in de buurt komen van Max?

Misschien, maar dan moeten de banden van de Red Bull er wel aangaan, terwijl die van de Mercedes heel blijven. Verstappen heeft al snel drie seconden te pakken op zijn grote rivaal van vorig jaar en lijkt het verschil een beetje te controleren. Perez, Russell en Sainz volgen na HAM op korte afstand van elkaar. Van Sainz weten we echter inmiddels dat hij inderdaad sowieso nog vijf seconden extra aan zijn broek krijgt.

In ronde 30 gaat Sainz buitenom voorbij aan Russell in de snelle bocht Signes. Hij stoomt daarmee op naar P4 achter Perez. Verstappen neemt nu een beetje meer afstand van Hamilton en lijkt de race nog steeds comfortabel in de tas te hebben. Perez kan de Brit echter nog steeds niet direct bedreigen en ziet in plaats daarvan juist Sainz steeds dichterbij komen.

In het achterveld komen Magnussen en Goatifi met elkaar in aanraking. Het lijkt wel weer 2021 in het achterveld, want de Hazen, Alfa’s en Williamsen maken er weer een lekker gevecht van om de rode lantaarn. Sainz gaat vervolgens voor zijn tweede epische gevecht van de dag, dit keer met Perez. Bizar genoeg tettert Ferrari precies als dit gebeurt in het oor van de Spanjaard, tot begrijpelijk ongenoegen van Carlos. Waar zijn ze mee bezig bij Ferrari?

Finish

Na zijn puike inhaalactie haalt team rood Sainz echter naar binnen, waardoor Perez en Russell het gevecht om P3 weer erven. Perez heeft echter de snelheid niet en Russell ruikt bloed. De jonge Brit gaat over tot een opportunistische move voor de chicane en raakt daarbij Perez. Russell claimt dat Perez daarbij fout zit, maar eigenlijk is hij het die fout zat. Het team maakt hem dat uiteindelijk ook maar duidelijk. RUS zal even geduld moeten hebben en dan voor een fatsoenlijke inhaalactie moeten gaan.

Sainz snijdt ondertussen door het veld terug naar P5, maar heeft dan een dikke twintig seconden achterstand op het gevecht tussen Perez en Russell. Ook al is hij nu veruit de snelste man op de baan: dat maakt hij in vijf ronden niet meer goed. Tenzij er nog een safetycar komt. Dat is nog even een mogelijkheid als Guanyu Zhou opeens stilstaat naast de baan. Doch dit zorgt uiteindelijk voor een virtual safetycar, wat Sainz alleen maar meer de mogelijkheid ontneemt tijd goed te maken. Carlos kan dan ook niet geloven dat het team hem nogmaals heeft laten stoppen.

Russell is ondertussen erg slim bij het hervatten van de racesnelheid. Met een beetje momentum, verschalkt hij Perez die zit te malen in zijn Red Bull. De Mexicaan probeert daarna nog te counteren, maar dat lukt hem uiteindelijk net niet. Mercedes pakt dus een dubbel podium, maar Verstappen wint soeverein. Dat was ongetwijfeld anders geweest als Leclerc niet was uitgevallen, maar those are the breaks.

Perez en Sainz worden dus vier en vijf, terwijl daarachter Alonso eindelijk weer goede punten pakt met P6. Norris, Ocon, Ricciardo en Stroll maken de top-10 compleet. Die laatste moet daarvoor echter wel eerst nog even keihard knokken met zijn teammaat Vettel. De Duitster finisht uiteindelijk samen met Gasly, Albon, Bottas en Schumacher buiten de punten. Zhou, Latifi, Magnussen, Tsunoda en dus Leclerc zien de finishvlag niet.

In het kampioenschap lopen Red Bull en Verstappen dus alleen maar verder uit op Ferrari. En met een sterk optreden van Mercedes in de race, is het even de vraag wat de rest van het seizoen gaat brengen. Gaat Mercedes een zegen zijn voor team rood, of zorgt het ervoor dat niemand meer maximale punten gaat scoren? We gaan het zien in de rest van het jaar. Nog een race voor de zomerstop volgende week in Hongarije en daarna het slotstuk beginnend in Spa. Is het al volgende week?

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2022