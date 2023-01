Nu officieel: de razendsnelle en krachtige BMW M3 CS

Hij is er dan nu voor het echt. De BMW M3 CS 2023 is gelanceerd.

En hoe! BMW heeft het doek gehaald van de nieuwe M3 CS. We schreven er al eerder over, omdat M3 CS Foto’s gelekt waren. Nu heeft de Duitse autofabrikant de auto officieel aangekondigd. En ja, het is weer een variant van een variant. Maar dat mag de pret niet drukken, want het is een dikke bak.

Misschien niet zo dik als de M3 Touring, de Autoblog Auto van het jaar 2022, want die BMW M3 Touring blijft wat ons betreft toch iets beter in balans.

BMW M3 CS 2023

De neus mag niet iedereen bekoren, maar de prestaties vast wel. De M3 CS is gebaseerd op de BMW M3 Competition en dat is al een potente auto. Daar gooien de Duitsers dus een schepje bovenop. De auto heeft een zes-in-lijn met een automaat in combinatie met vierwielaandrijving. De zescilinder is stevig aangepakt. Denk aan een gesmede krukaks, verhoogde turbodruk en een cilinderkop met 3D-geprinte onderdelen.

Dit alles resulteert in prestaties die op zijn minst gezegd indrukwekkend zijn. De motor levert 550 pk en 650 Nm (net zoveel als de M4 CSL voor de oplettende lezer). Je sprint naar de honderd kilometer per uur in 3,4 seconden. De topsnelheid is begrensd. Denk niet dat BMW zuinig is, want je kan er gewoon 302 kilometer per uur meerijden. Het is niet duidelijk hoe hard het apparaat kan gaan zonder begrenzer.

Lekker licht

De auto is ook wat lichter gemaakt. Natuurlijk komt dit door al het koolstofvezel op de motorkap, voorsplitters, dak, spiegelkappen en ga zo maar door. Binnenin zien we carbon kuipzetels, deze zijn niet voor mensen met een pijnlijke rug maar man wat zijn ze mooi. Dit alles zorgt ervoor dat er 20 kg van het totaalgewicht van de Competition zijn afgesnoept. De auto weegt 1.765 kilo.

BMW lanceert de auto in opvallend groen. Dat ligt niet iedereen, net zoals de neus maar daar hebben we het nu voor het gemak maar even niet over. Naast de groene kleur komt de BMW M3 CS in 2023 ook in Frozen Solid White. Deze kleur is alleen voor deze variant. Verder kan je kiezen uit Brooklyn Grey metallic en Black Sapphire metallic.

Ik zou voor wit gaan! Maar ja, wie ben ik? Ik kan hem sowieso niet bestellen, want het prijskaartje zal aanzienlijk zijn. Oh ja, de auto is in aantallen niet beperkt. Maar de productieperiode wel. Wees er dus snel bij als je er eentje op je oprit zou willen hebben.

Zeg het maar, houdt deze BMW M3 CS, of überhaupt de M3 jou weg bij de Mercedes dealer. Of is die viercilinder in de aankomende Mercedes-AMG C63 stiekem toch wel spannend?