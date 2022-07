Leclerc teleurgesteld in Ferrari na Grand Prix van Engeland

Charles Leclerc heeft aangegeven dat hij ietwat teleurgesteld is in Ferrari na de Grand Prix in Engeland.

Charles Leclerc leek na de eerste drie races van dit seizoen op weg naar zijn eerste kampioenschap. In de laatste vijf races heeft de Monegask echter nu niet meer op het podium gestaan. In Spanje viel de Monegask in gewonnen positie uit met een haperende Ferrari. In Monaco was er P4 nadat Ferrari de strategie verknalde voor de Monegask. In Azerbeidzjan ging een zeker podium weer in rook op. In Canada gooide een motorwissel vanwege alle eerdere technische malheur roet in het eten. En vandaag in Engeland ging een mogelijke zege wederom verloren door beslissingen vanaf de pitmuur.

Weer geen winst

Het was Leclercs eigen schuld dat hij vandaag achter Verstappen en zijn teammaat Sainz moest starten. Gisteren gooide hij zijn laatste rondje in de kwalificatie namelijk weg. Vandaag was LEC echter weer de snelste man op de baan, zeker nadat Verstappen met zijn technische problemen geconfronteerd werd. Toch won Leclerc dus andermaal niet.

Pitmuur biedt geen hulp

De Monegask werd niet geholpen door het team aan de pitmuur. Terwijl Hamilton zienderogen dichterbij kwam, kreeg Sainz aanvankelijk geen teamorder om CL16 voorbij te laten. Toen dat uiteindelijk wel gebeurde, reed Charles binnen no time zes seconden weg bij Sainz. Ironisch genoeg werden dat zes seconden die LEC duur kwamen te staan.

Sitting duck

Toen Ocons uitvalbeurt een safetycar veroorzaakte, Had Ferrari namelijk ongeveer tien seconden om te beslissen of het Leclerc binnen wilde halen voor nieuwe banden. Dat besloot het uiteindelijk niet te doen. Doch teammaat Sainz, die op dat moment dus zes seconden achter Leclerc reed, werd wel binnengehaald. Ook Hamilton en Perez stopten voor zacht rubber. Dat maakte Leclerc tot een sitting duck toen de race weer van start ging.

Teleurstelling

Meerdere beslissingen werkten zodoende andermaal in LEC’s nadeel. Na de race werd hij dan ook gesnapt door de camera’s in wat een enigszins verhit gesprek met teambaas Binotto leek te zijn. Bij Sky Sports F1 grapte Leclerc nog dat Binotto hem probeerde op te vrolijken. Doch bij F1TV, kon de Monegask zijn teleurstelling niet verbergen:

Ja we besloten niet te stoppen met de leidende auto en wel met de tweede auto, waarbij ik de leidende auto was en Carlos de tweede. Van buitenaf zonder alle informatie te hebben is het altijd moeilijk om te oordelen. Maar ik kan niet verbergen dat dit een grote teleurstelling voor mij is. Voor Carlos is het ongetwijfeld een droom die waarheid wordt, maar voor mij is dit natuurlijk lastig. Charles Leclerc, blijft diplomatiek maar begint de pijn te voelen

Jean Todt

Omdat Max Verstappen zevende werd, liep Leclerc toch nog zes puntjes in op de kampioenschapsleider. Maar op een dag waar dat negentien punten had kunnen zijn, zal dat een schrale troost zijn voor de Monegask. Moet Ferrari toch weer Jean Todt en Ross Brawn aanstellen? Laat het weten, in de comments!