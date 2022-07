Uitslag Formule 1: Grand Prix van Engeland 2022

Blimey, wie wint de Grand Prix van Engeland, in Old Blighty?

Schenk wat thee en een biertje zonder schuim in, want het is weer tijd voor de Britse Grand Prix. Op het altijd snelle circuit van Silverstone, ooit het domein van RAF-piloten, zullen de coureurs weer een dogfight aangaan voor het hoogste plekje op het podium. Na de kwalificatie van gisteren, wordt dat wellicht voor het eerst Carlos Sainz. De Spanjaard pakte namelijk gisteren namelijk de eerste pole position uit zijn carrière in de kwalificatie.

Die kwalificatie werd verreden onder vochtige omstandigheden, wat normaal het domein is van onze held Max Emilian. Doch MV1 ging een keer in de rondte in Q3 en dat brak hem uiteindelijk op. Zijn laatste poging op een beter rondje leek vruchten af te werpen, maar een gele vlag veroorzaakt door Leclerc in de tweede sector, stak daar een stokje voor. Verstappen moest zodoende genoegen nemen met P2. Daarmee staat hij alsnog voor zijn twee naaste belagers in het kampioenschap, met Leclerc op P3 en Perez op P4.

Voor de race wordt er weer gespeculeerd over regen. Maar ook als het niet gaat regenen, lijken we een interessante race tegemoet te gaan. Vlak voor de start blijkt namelijk dat Verstappen start op de zachte banden en daarmee de enige van de toppers is die dat doet. Naast Verstappen starten alleen Latifi, Albonio, Magnussen en Vettel op het zachtere rubber. Russell is de enige die op hards start. De rest begint op de mediums. Voor wie pakt dit alles het beste uit? We gaan het zien, in de Grand Prix van Engeland!

Start

Kan Sainz zijn eerste pole omzetten naar de leiding in bocht één? Het antwoord is een geërgerde Spaanse ‘neen’. Verstappen pakt op zijn zachte banden meteen het voordeel. Terwijl Hamilton als een raket naar P3 opstoomt, wordt de aandacht echter opgeëist door een paar vliegende auto’s in het achterveld. In eerste instantie komen er niet direct replays, maar wel wordt duidelijk dat Tsunoda, Ocon, Russell, Albon en Zhou in de melee betrokken zijn. De wedstrijdleiding hangt de rode vlag uit, terwijl Ocon terughobbelt naar de pit.

Russell, Zhou en Albon lijken sowieso klaar te zijn, hoewel Russell opeens toch weer in zijn auto klimt. De Brit lijkt zich te realiseren dat als hij de pit kan halen, er misschien nog een en ander mogelijk is. Ondertussen duurt het even voordat we herhalingen zien van wat er nu gebeurd is. Dat is nooit prettig. Het betekent immers dat men nog bezig is te onderzoeken of alle coureurs oké zijn. De sfeer lijkt het midden te houden tussen gelaten en gespannen. Max praat wat met vader Jos. Yuki pakt een zonnetje mee. Lewis hangt met zijn monteurs.

Gelukkig blijkt uiteindelijk dat Zhou oké is en kunnen we kijken wat er nu precies gebeurde. Het blijkt dat er eigenlijk twee aparte incidenten waren. Een traag startende Russell krijgt de eveneens niet geweldig startende Zhou naast zich, terwijl Gasly achter beiden rijdt. Latifi is Russell en Zhou dan al voorbij. Russell snijdt daarna naar links, en Gasly tikt hem aan met zijn voorvleugel. De Mercedes ramt zijdelings tegen de Alfa van Zhou aan, die op de kop richting de grindbak suist en óver de bandenstapel heen stuitert.

Mogelijk afgeleid door het gebeuren daarvoor, heeft Vettel opeens een remmende Albon voor zijn neus en torpedeert hij de Williams de muur in. Het wrak van AA23’s Williams schuift stuurloos door bocht één en komt daar onzacht samen met Ocons Alpine. Ocon had juist een goede start, maar wordt daar dus het slachtoffer van. Tenslotte raakt Tsunoda ook nog betrokken in de melee. Een paar kleine dingetjes dus die tot een hele bak schade leiden. Maar het belangrijkste is dat iedereen weer ongedeerd uitstapt. Nu is dus de vraag wanneer we weer van start gaan en in welke volgorde.

Ondertussen is er nog slecht nieuws voor een groep milieuwappies. Zoals al aangekondigd zouden zij gaan protesteren. En inderdaad zijn er een stel lieden op de baan gaan liggen in de eerste ronde. Helaas blijken ze hiervoor de slechtste race van het jaar uitgekozen. Door de crash en de resulterende rode vlag, zijn ze niet eens in beeld gekomen en worden ze buiten beeld ingerekend door de lokale rozzers. Een hilarische nederlaag voor de wokies dus.

Herstart

Uiteindelijk wordt duidelijk dat de coureurs op de grid inderdaad de volgorde moeten innemen van de eerste start. Dit omdat niet alle coureurs voorbij de tweede safetycar-lijn waren voordat de rode vlag zwaaide. Verstappen maakt gebruik van de rode vlag om zijn zachte banden te dumpen voor een setje mediums zoals alle coureurs om hem heen.

In eerste instantie lijkt Verstappen ook bij de herstart weer gewoon de leiding te pakken. Maar Sainz laat hem dat niet gebeuren en verdedigt zeer aggro, een beetje Schumacheresque. Het betekent dat Sainz nipt de leiding houdt, terwijl de Red Bulls en Ferrari’s met zijn vieren in elkaar schuiven. Perez is eerst voorbij aan Leclerc en lijkt zelfs aan te kunnen vallen bij Verstappen. SP11 is echter voorzichtig en krijgt uiteindelijk een tikkie op de voorvleugel van CL16. Leclerc probeert vervolgens voorbij te gaan aan Verstappen, maar die laatste wil daar uiteraard niks van weten en geeft de Monegask geen millimeter ruimte.

Het gevecht van de eerste vier kost Hamilton een plekje aan Norris. Maar als Perez echt langzamer blijkt te zijn door zijn beschadigde voorvleugel en de pit opzoekt, kunnen zowel Norris als Hamilton voorbij aan de Mexicaan. LH44 gaat even later ook voorbij aan zijn jonge landgenoot en zit zo op het vinkentouw voor een podium als er iets misgaat bij de eerste drie.

Mid Race

In ronde tien maakt Sainz een Sainzesque foutje, waardoor Verstappen makkelijk voorbij kan. Dat wordt een makkie voor onze held vanaf hier dus. Terwijl de Alpha Tauri’s in een fraaie pas de deux het circuit afspinnen, gaat VER op pad naar zijn zevende ze…HUH? Is dat Sainz die Verstappen weer terug inhaalt. NEEEEEEN. NEEHEEE. Jawel, Verstappen heeft weer eens een technisch probleem. De Nederlander moet de pit opzoeken.

Maar ook als MV1 weer als zesde de baan opkomt, blijkt het probleem niet voorbij te zijn. De Red Bull heeft volgens het team schade aan het bodywork, maar vertelt onze held dat hij niet bang hoeft te zijn dat er iets opeens afbreekt. Dat zal Max Emilian deugd doen, daar hij niet zit te wachten op een herhaling van vorig jaar.

De ellende van Max betekent dat de Ferrari’s nu soeverein aan de leiding gaan. Maar helemaal soeverein is dat niet. Hamilton komt namelijk zienderogen dichterbij aan het dynamisch duo in rood. En Leclerc is daar allerminst blij mee. Ondanks schade aan zijn Ferrari is de Monegask zichtbaar sneller dan zijn Spaanse teammaat. Maar de Scuderia is zo te zien nog niet bereid over te gaan op teamorders.

In ronde 21 komt Sainz binnen voor zijn eerste stop. De wedstrijdleider wisselt naar de harde banden en komt als derde weer de baan op. Hamilton komt ondertussen zienderogen dichterbij aan Leclerc. De Brit rijdt snelste ronde na snelste ronde. Het zal toch niet gebeuren dat LH44 hier vandaag gaat winnen voor eigen publiek?

Verstappen komt binnen voor een tweede stop vanaf P6. De Nederlander kan op een of andere manier niks beginnen met zijn gewonde RB18. Perez gaat er nu ook weer voorbij en bij het uitkomen van de pit ruikt zelfs Vettel zijn kans om onze held te verschalken. Als een Britse bulldog bijt Hamilton zich ondertussen vast in de DRS-zone van Leclerc. De Monegask zoekt de pit op in ronde 25 en komt achter Sainz de baan op. Lil’ Lewis is daarmee tot vreugde van het publiek de nieuwe raceleider!

Probleem voor Hamilton is dat Leclerc nu de snelste rondes rijdt. Probleem voor Leclerc is dat Sainz weer voor hem rijdt. Het is touch & go. Desalniettemin geven de helden aan de Ferrari-pitmuur de twee coureurs de vrijheid om met elkaar te knokken. Totdat het echt penibel wordt in ieder geval, want uiteindelijk moet Sainz toch aan de kant.

Hamilton stopt aan het eind van ronde 34. Het is even de vraag of de Brit misschien de switch naar softs durft te maken. Maar dat doet hij niet. De pitstop is een tikkie traag, wat Ferrari een buffertje geeft. Charles Leclerc lijkt daarmee op weg te gaan naar de zege, maar zijn team vertelt hem dat hij wat benzine moet sparen. Die is immers duur aan de pomp tegenwoordig.

Verstappens race wordt alleen maar miserabeler en miserabeler. De Nederlander kan niks met de auto in deze vorm en wordt opgevreten door Ocon. Ook de Hazen komen eraan en zelfs Latifi mag misschien hopen de regerend kampioen te pakken als het zo doorgaat.

Technische malheur voor Ocon gooit echter weer een spanner in the works. De Fransman zet zijn Alpine stil op een snel stuk van de baan waardoor de wedstrijdleiding geen keus heeft dan een safetycar in te lassen. Leclerc komt niet naar binnen. Sainz en Hamilton doen dat wel en stoppen voor zacht rubber. Ook Perez doet dat en houdt P4. Dit wordt een hele zwaar kluif voor Leclerc.

Finish

Met tien ronden te gaan wordt het veld weer losgelaten. Ferrari probeert Leclerc een buffertje te geven door Sainz afstand te laten nemen. Maar Sainz wil daar niet van weten. Na de herstart maakt hij zo kort mogelijk werk van zijn teammaat om richting zijn eerste zege te cruisen. Perez gaat ook vrij vlot langs Hamilton en kan wellicht ook nog aanspraak maken op de zege.

De Mexicaan moet daarvoor zo snel mogelijk voorbij aan Leclerc. Maar dat lukt ‘m niet. Pas als de DRS weer geactiveerd wordt, komt SP11 echt in vorm. Bij Luffield zet hij de Red Bull naast de Fezza van Leclerc. De Monegask verdedigt echter noest en Hamilton profiteert door naar P2 te glippen. Doch Perez komt meteen terug in de volgende ronde en ook Leclerc komt weer voorbij aan de Brit.

Perez kan nu op jacht naar Sainz, terwijl Hamilton alles doet om Leclerc te verschalken. Perez heeft echter vier seconden verloren op Sainz door zijn geknok met diens teammaat. Dat lukt hem niet meer. Hamilton daarentegen móet op zijn vers rubber CL16 kunnen pakken. Uiteindelijk lukt dat ook, na een paar geweldige gevechten. Leclerc zal andermaal geweldig balen met zijn pitmuur, want mogelijk op Verstappen na was hij vandaag weer de snelste man op de baan, doch eindigt hij niet op het podium.

En zo wint Sainz zijn eerste race! Hij was niet de snelste, maar wel de slimste vandaag. Perez wordt tweede na een dramatisch begin van de race en Hamilton wordt derde. De kampioen pakt ook het extra puntje voor de snelste ronde van de race. Leclerc wordt vierde doordat hij Alonso en Norris toch nog van het lijf kan vechten op zijn oude banden. Verstappen houdt Schumacher nipt achter zich en wordt toch nog zevende, voor Schumacher junior die zijn eerste puntjes pakt, Vettel en Magnussen die het laatste puntje pakt.

Stroll, Latifi, Ricciardo en Tsunoda worden als de nummers elf tot en met veertien gekwalificeerd, terwijl de rest als uitvaller geldt. Wat een mooie race weer. Het kampioenschap schuift ook weer een beetje in elkaar, hoewel niet zo drastisch als Perez en Leclerc dat graag gezien hadden. Volgende week alweer gaat het feest verder, in de heuvels van Oostenrijk. Is het al volgende week?

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Engeland 2022