Leclerc verrast door eigen succes

De debutant blikt terug op zijn eerste seizoen bij Ferrari.

Terwijl oude rot Vettel het afgelopen seizoen zo nu en dan met zichzelf in de knoop zat, gaf zijn jonge teamgenoot Leclerc intussen een mooi visitekaartje af. De jonge Monegask kan met een tevreden blik terugkijken op zijn debuutjaar bij Ferrari. Dat doet hij dan ook in een interview met Autosport.

Om eerst even de balans op te maken: Leclerc belandde op de vierde plaats in het kampioenschap. Daarmee moet hij nog wel zijn leeftijdsgenoot Verstappen voor zich dulden. Charles moet het met 14 punten minder stellen dan Max. Hij heeft echter wél 24 punten meer dan zijn ervaren teamgenoot Vettel, ondanks het feit dat de laatste een voorkeursbehandeling kreeg.

Leclerc kwam goed uit de verf in de kwalificaties, want hij wist maar liefst zeven keer een pole position te pakken. Dat lukte Hamilton en Bottas beide maar vijf keer en Vettel maar twee keer. Twee keer wist Leclerc ook de overwinning te pakken. Zijn eerste zege was in Spa, de dag nadat zijn vriend Hubert op datzelfde circuit het leven liet. Ook de week daarop pakte hij de overwinning in het thuisland van Ferrari. In totaal stond hij tien keer op het podium.

Charles zelf had dit alles niet verwacht van te voren. Als iemand hem had verteld dat hij zeven poles en tien podiums zou pakken zou hij dat niet geloofd hebben. Hij blijft echter wel kritisch, zoals het een sportman betaamt. Hij ziet nog wel fouten die in de toekomst voorkomen moeten worden. Het is wel aannemelijk dat hij die stijgende lijn laat zien, aangezien dit nog maar zijn eerste seizoen was bij Ferrari. Als Vettel zich niet weet te herpakken, zal Leclerc hem naar alle waarschijnlijkheid tijdens elke race in 2020 laten zien hoe het wel moet!