Ferrari: “Vettel volgend jaar niet meer onze nummer één”

Mattia Binotto reflecteert op het afgelopen seizoen.

Met het einde van de race van zojuist is er ook een einde gekomen aan wederom een teleurstellend seizoen voor Ferrari. In 2018 leek Ferrari lange tijd eindelijk een vuist te kunnen maken tegen Mercedes, in ieder geval qua motorvermogen. Na de wintertests waren sommige idioten het er dan ook over eens dat Ferrari dit jaar de favoriet voor de titel was. Natuurlijk lopen we lang genoeg mee om te weten dat wintertests lang niet alles zeggen, maar Ferrari was véél sneller dan Mercedes. Bovendien was de gedachte dat Ferrari met name met hun voorvleugel het juiste aerodynamische concept gevonden had, terwijl Mercedes met hun traditionelere concept de boot juist gemist leek te hebben.

We hadden beter moeten weten. Zoals wel vaker zat Mercedes weer ontzettend te zandzakken. Stiekem was de W10 gewoon weer ouderwets goed, qua chassis misschien zelfs beter dan ooit. Tevens speelde het Mercedes ontzettend in de kaart dat de Pirelli-banden dit jaar weer wat harder waren dan voorheen. Dit op aandringen van Mercedes zelf trouwens, omwille van ‘de veiligheid’. Zo was het eerste stuk van het seizoen uiteindelijk extreem eenzijdig. Ferrari kon alleen in Canada weerstand bieden, maar de overwinning werd hen daar afgenomen door een harde beslissing van de FIA en een voutje van Vettel.

Het was zeker niet de enige fout die er gemaakt werd binnen het team dit jaar. Beide coureurs gingen meermaals ongeforceerd in de rondte, bij pitstops halen monteurs banden van de auto met hun blote klauwen en aan de pitmuur gaat het vaak mis met de strategie. Sommigen zullen zeggen dat het zelfs voor het seizoen al misging met de strategie, want binnen Ferrari werd besloten om Vettel de status van eerste rijder toe te bedelen. Ferrari dacht dat de viervoudig kampioen een beter paard vormde om op te wedden voor het binnenhalen van de titel dan rookie Leclerc.

Al snel bleek dat dit de nodige problemen opleverde. In de eerste races van het jaar kreeg Leclerc vaak de call om Vettel voorbij te laten, hoewel de Monegask al snel toonde dat hij het de Duitser een stuk moeilijker zou maken dan Raikkonen. Nu we aan het eind van het seizoen kunnen concluderen dat LEC het kwalificatieduel (nipt) gewonnen heeft en meer punten gescoord heeft dan VET, is het lastig deze strategische keuze niet als contraproductief te betitelen. Als Sky Sports Mattia Binotto dan ook vraagt of Vettel volgend jaar weer het seizoen begint als de numero uno, antwoordt de teambaas met negatory:

Dit jaar gingen we in met Sebastian als viervoudig kampioen en Leclerc als rookie. Maar Charles heeft laten zien dat hij snel is, dat hij goed is in vechten en daarbij is hij voor Sebastian geëindigd in het kampioenschap. Dus nu hebben we een heel andere situatie. De laatste races waren de twee vrij om het onderling uit te vechten en het lijkt me logisch dat we die lijn volgend seizoen in eerste instantie voortzetten.

Sebbie kan zijn voorkeursbehandeling dus vergeten volgend jaar. Wat denk jij, kan de Duitser volgend jaar desalniettemin ‘terugslaan‘, of gaat Leclerc hem alleen maar harder en harder de oren wassen?