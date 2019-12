Zo had de BMW M5 er vanaf het begin uit moeten zien

Beter laat dan nooit.

De nieuwe M5 is al een tijdje in ons midden, maar Vorsteiner vond het nog niet te laat om met een tuningkit voor dit model op de proppen te komen. Een standaard M5 is zeker geen sleeper te noemen, maar er is nog wel ruimte om te benadrukken dat het een zeer potente auto is. Er zijn genoeg eigenaren die dat wel willen tonen en tuners als Vorsteiner spelen mooi op deze behoefte in.

Aangezien de huidige generatie M5 al meer dan twee jaar geleden geïntroduceerd is zijn diverse tuners Vorsteiner al voor geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld de Manhart MH5 en de M5 volgens G-Power al voorbij zien komen. Nu heb je als M5-eigenaar dus ook nog de keuze uit Vorsteiner.

Wat heeft Vorsteiner te bieden? Vooral veel carbon. Het aero pakket van de Amerikaanse tuner bestaat uit een spoiler, een diffuser en een voorspoiler van koolstofvezel. Uiteraard mag ook een set aftermarket velgen niet ontbreken. Vorsteiner heeft voor de gelegenheid V-FF 103 velgen uit de schappen getrokken. Alles bij elkaar zorgt dit voor een mooie upgrade, zonder dat het over the top wordt.

Onderhuids is de M5 ongewijzigd gelaten. Hier was eigenlijk ook geen enkele noodzaak toe, aangezien een M5 over 600 pk en 750 Nm beschikt. Daarmee zit je in 3,4 seconden aan de honderd. Dankzij Vorsteiner reflecteert het uiterlijk deze prestaties weer een stukje beter.