Leclerc wil nog even gaan praten met zijn team

Singapore reloaded.

Het rommelt duidelijk binnen het team van Ferrari. Sommigen zagen dat al aankomen vanaf het moment dat Ferrari bekendmaakte dat het Raikkonen voor dit seizoen zou gaan vervangen met Leclerc. Zo’n jonge hond die nog alles te bewijzen heeft, daar zou Vettel nog weleens een probleem mee kunnen krijgen, zo was de gedachte.

Precies dat scenario speelt zich dan ook uit dit jaar. Aanvankelijk kreeg Vettel nog officieel de beste behandeling van het team, maar al bij de race in China was er een momentje dat Leclerc de pitmuur liet weten dat hij het daar niet mee eens was. Bij de derde race van het jaar in Bahrein bleek al dat Leclerc in ieder geval bij vlagen ook veel meer snelheid kan hebben dan Vettel. Maar een klein ‘vormdipje’ bracht de rust weer terug bij het team. Leclerc maakte wat foutjes en verloor zo zijn momentum. Bij de laatste race voor de zomerstop in Hongarije troefde Vettel hem daarnaast in direct gevecht af met betere race pace.

Doch na de zomer is Leclerc ontketend. De inmiddels veel betere Ferrari speelt hem ook enorm in de kaart, want hij kan er zijn sterke punten mee uitnutten. Vooraan kwalificeren en dan wegrijden, dat is waar Leclerc vooral goed in is. De huidige versie van de SF90 stelt hem in staat om exact dat te doen. Tevens is het onderstuur wat uit de auto gesloopt, precies zoals Leclerc dat graag ziet. Hoewel Vettel in het begin van het jaar nog minimaal gelijkwaardig was in de kwalificaties, gingen de afgelopen zeven(!) kwaliduels naar de Monegask.

Een ander neveneffect van de betere Ferrari is dat beide coureurs nu weten dat ze kunnen winnen. In Monza ging het voor het eerst na de zomer ‘mis’. Er was een afspraak dat Vettel Leclerc een tow zou geven voor de eerste run in de kwalificatie en dat Leclerc hem nadien dezelfde dienst zou bewijzen in de tweede run. Dat laatste kwam er echter niet van omdat ook Leclerc wachtte op een tow van iemand anders die er uiteindelijk nooit kwam. Vettel gaf 0.150 seconden toe op de Monegask en stond daarmee vierde, terwijl zijn teammaat op pole stond. De tow was naar verluidt een paar tienden waard…

Een race later in Singapore ging het weer ‘mis’, voor zover je daarvan kan spreken als je een 1-2 scoort als team. Leclerc was compleet over de flos omdat het team Vettel middels een undercut niet alleen voorbij Hamilton loodste, maar ook voorbij hemzelf. En dat brengt ons bij de race van vanmiddag, want op de grid waren de startposities exact hetzelfde als in Singapore. Volgens Leclerc was er ook wederom een plannetje bedacht om er als team voor te zorgen dat het een 1-2 werd in de race in plaats van een 1-3. Leclerc:

We hadden als tactiek om de slipstream aan Sebastian te geven, zodat we eerste en tweede zouden zijn aan het einde van het rechte stuk. Dat gebeurde, maar ik weet niet wat er daarna gebeurde.

Later in de race liet Ferrari Vettel nodeloos lang doorrijden op zijn eerste set banden om Leclerc er middels een undercut weer voorbij te laten. Maar of Leclerc dat al doorzag vlak na de race is niet geheel duidelijk:

Ik blijf altijd vertrouwen houden in het team. Ik moet met het team praten om de situatie beter te begrijpen.

Ironisch genoeg viel Vettel vlak na zijn pitstop uit en veroorzaakte hij daarmee de (virtual) safetycar die Mercedes de winst bezorgde. Leclerc had wel meer snelheid, maar beet zich stuk op Bottas. Misschien had Ferrari in die situatie dan weer liever Vettel achter het stuur gezien, want de Duitser had waarschijnlijk op zijn minst een poging gedaan nog de zege te pakken…