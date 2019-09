Uitslag Formule 1: Grand Prix van Rusland 2019

Wie rijdt de vlakste tijden op de vlakste baan van het jaar?

Kom maar door met dat prachtige volkslied, want de F1 coureurs rollen dit weekend door Rusland. Hoewel het circuit in Sochi in een bergachtige omgeving ligt, is het de baan met het kleinste hoogteverschil van het hele jaar. Helaas kennen de races op het circuit meestal ook niet zoveel hoogte- en dieptepunten, maar we hopen dat dat vandaag natuurlijk allemaal anders is.

Na een ongekende dominantie van Mercedes op dit circuit in voorgaande jaren, was het gisteren Ferrari dat het tempo dicteerde in de kwalificatie. Leclerc pakte zijn vierde pole op rij, iets wat geen enkele Ferrari-coureur meer gepresteerd had sinds de gloriedagen van Michael Schumacher bij het team. Maar het was niet allemaal goed nieuws voor team rood, want Vettel slaagde er niet in om er een 1-2 van te maken. Hij was een dikke vier tienden langzamer dan de Monegask en moet zodoende vandaag ook achter Hamilton plaatsnemen op de grid. De Brit start trouwens net als zijn teammaat Bottas op mediumbanden, terwijl de rest van de top-10 op softs vertrekt. Iets om in de gaten te houden dus.

Ook iemand om altijd in de gaten te houden is natuurlijk Max Verstappen. Vooral vandaag, want de Nederlander start vanaf de negende plek na een gridstraf. We mogen ons dus weer verheugen op een inhaalrace van MV33. Voor teammaat Albon geldt eigenlijk hetzelfde, want hij start helemaal achteraan nadat hij gisteren zijn auto in de boarding parkeerde.

Start

Meestal het interessantste moment van de race in Rusland is de start. Dat komt vooral omdat er een enorm stuk tussen de startlijn en de eerste remzone zit. En ook dit keer gebeurt er weer het nodige. Leclerc komt goed van zijn plek, maar vooral Vettel gaat er als een speer vandoor. De Duitser komt meteen al langszij aan Hamilton en kruipt vervolgens in de slipstream van Leclerc. De inhaalactie richting bocht 1 is uiteindelijk relatief eenvoudig: Vettel pakt de leiding in de race.

Daarachter hebben beide McLarens een goede start. Sainz lijkt zelfs even op te kunnen stomen naar de derde plek in de race, maar kiest uiteindelijk voor veiligheid en laat Hamilton gaan. Het is een beetje lafjes, maar er valt ook wat voor te zeggen. Voor Grosjean en Ricciardo is ronde 1 namelijk alweer het eindpunt van de race. De twee coureurs sluiten Giovinazzi op in hun midden. De Italiaan kan nergens heen en raakt zijn beide concullega’s, die vervolgens tegenelkaar gecaramboleerd worden. Biem! De situatie zorgt voor een safetycar, die de regie de tijd geeft om te laten zien dat Raikkonen een valse start maakte. De Fin lost het zo snel mogelijk op, maar ontvangt er natuurlijk toch een straf voor.

Na de safetycar is het natuurlijk de vraag of Leclerc de leiding meteen weer terug kan pakken van Vettel. Maar net als in Singapore, lijkt Charles er niet echt scherp op te zitten als Vettel op zijn gas gaat. Vettel behoudt eenvoudig de leiding. Even later horen we wellicht ook de reden waarom. Leclerc denkt dat hij via een teamorder de leiding weer terug zal krijgen. Die order wordt ook gegeven, maar Vettel lijkt er zo zijn eigen gedachtes over te hebben en voldoet er in ieder geval niet direct aan. Weer Italiaanse chaos binnen het team van Ferrari? De pitmuur parkeert het ‘probleem’ even en vertelt LEC dat ze het later in de race wel oplossen.

LAP 10/53 📻 "Charles we will do the switch later, Hamilton is a bit close, focus on the race" Well, well, well…#F1 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/vsSzYtvnhu — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Mid Race

Verstappen gaat in ronde 17 voorbij aan Sainz, waarmee hij de laatste horde uit de Formule 1.5 neemt en beslag legt op de vijfde plaats. Dat is het goede nieuws, maar het slechte nieuws is dat de Nederlander liefst 35 seconden verloren heeft op leider Vettel. Ook Bottas, die als vierde rond gaat, heeft een seconde of twintig voorsprong op MV33. Zoals Max gisteren al aangaf moet er heel wat gebeuren als hij vandaag meer wil bereiken dan een vijfde stek.

LAP 18/53 Max Verstappen means business! He moves into P5 past Carlos Sainz#F1 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/2YEKpjc3h6 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Hulkenberg opent het pitstopbal, maar heeft daar meteen spijt van. Renault verknalt de stop en de Hulk valt ver terug. Het wordt weer een lange zondagmiddag voor de Régie, zoveel is duidelijk. Hamilton klaagt over de radio over de snelheid van de Ferrari’s. Hij rijdt echter maar een seconde of twee achter Leclerc, die op zijn beurt vier seconden toe heeft gegeven op Vettel. Het leven is dus ook weer niet zo hard voor de Brit, althans niet zo hard als hij ons wil doen geloven.

In ronde 23 komt Leclerc binnen voor zijn eerste stop. Hij doet dus een undercut tegen Vettel. Het is echter de vraag of dat hem net zo goed afgaat als Vettel in Singapore. In theorie kan Hamilton nog een heel eind doorrijden op zijn medium rubber. Vettel roept over de radio dat zijn achterbanden aan hun einde zitten. De Duitser voelt wellicht aan dat hij snel naar binnen moet om Leclerc te coveren, die een snelste ronde neerzet die een seconde sneller is dan Vettels huidige rondetijden. Doet Ferrari het dan op deze manier?

Albon kraakt na een tijdje knokken de man die hij opvolgde bij Red Bull Racing. De Britse Thai zat wel vrij lang klem achter Gasly, die natuurlijk wil laten zien dat hij niet onderdoet voor zijn opvolger. Max’ teammaat ligt daarmee achtste en kan op weg naar de staart van de Nederlander. Gasly geeft meteen na zijn nederlaag tegen AA23 zijn plekje over aan Kvyat die kennelijk met een andere strategie onderweg is.

Maar terwijl Ricciardo zijn Renault definitief in de garage parkeert, kijken naar de strijd tussen twee andere teamgenoten. Vettel komt namelijk naar binnen, drie rondjes na zijn teammaat. Ferrari heeft het exact ‘goed’ berekend, want Vettel komt vlak áchter kopman Leclerc weer op de baan. We verheugen ons er net op om te kijken of Vettel nu nog wat kan doen aan deze situatie, maar helaas wordt ons dat gevecht ontzegd door de pechduivel die toeslaat bij SV5. Sebastian moet zijn auto aan de kant zetten, wat zorgt voor een virtuele safetycar.

Het ‘probleem’ is daarmee nu ook letterlijk geparkeerd, maar dat wil niet zeggen dat Ferrari uit de zorgen is. Integendeel, de pijn wordt alleen maar erger voor team rood. Hamilton heeft net als eerder dit jaar de mazzel dat hij een ‘gratis’ stop kan maken onder de VSC. De Brit pakt daardoor de leiding in de race!

Rookie Russell maakt dit jaar een puike indruk, maar maakt nu toch een rookie mistake. Tijdens de VSC knalt hij heel raar de banden in. De wedstrijdleiding besluit uiteindelijk een echte safetycar de baan in te sturen. Leclerc heeft inmiddels een extra stop gemaakt, waardoor hij de tweede plek opgeeft aan Bottas. Zo hebben we potverdikke toch weer die twee Mercs in de gebruikelijk volgorde aan de leiding van de race. Het goede nieuws: door de safetycar is Max ook aangesloten bij de top-3. Hij is bovendien de enige van de top-4 die op de medium banden rijdt.

LAP 33/53 Imagine you're Valtteri Bottas… Do you attack Lewis Hamilton? Or do you defend him from Charles Leclerc? 🤔#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/t1pjBXJCKy — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

In het achterveld maken de twee Toro’s en de Alfa’s er een mooie show van. Gasly valt Kvyat aan, maar haalt de bocht niet en schiet door. Hij komt net achter Giovinazzi en vlak voor Raikkonen weer de baan op. De vier zitten vlak bij elkaar. Helaas voor ze allemaal is de inzet van de strijd voorlopig niet meer dan plek nummer twaalf in de race.

Leclerc is gevoelsmatig iets te afwachtend en komt niet voorbij aan Bottas. We zagen ook in Singapore dat Vettel een stuk voortvarender door het veld heen sneed dan de Monegask. Hamilton ruikt zijn kans en zet een paar snelste ronden neer. Hij slaat zo een gaatje naar zijn wingman van een seconde of vier. Verstappen blijft aan het elastiekje hangen op een seconde of drie van Leclerc. Hij moet hopen dat de softs van de eerste drie het nog gaan begeven richting het einde van de race.

Finish

Hamilton neemt steeds meer afstand en dat ziet Leclerc natuurlijk ook. Hij vraagt zijn team om hem ‘alles te geven’, maar hij lijkt niet voldoende in de buurt te kunnen komen van Bottas om de Fin aan te vallen. Verstappen heeft inmiddels ook een gaatje moeten laten; de mediums zijn duidelijk niet de beste banden vandaag. Max kan misschien wel nog een stop maken om voor de snelste ronde te gaan, hoewel Albon uiteindelijk voorbijkomt aan Sainz en dan wel in de buurt van de Nederlander zou komen.

Zoals we wel vaker gezien hebben in Sochi rijdt het veld verder in een treintje naar de finish. De baan ziet eruit alsof je makkelijk kan inhalen, maar dat valt uiteindelijk toch tegen. Hamilton wint zodoende weer eens en Bottas maakt het een ouderwetse 1-2 voor de Silberpfeile. Leclerc zal niet blij zijn met de derde plaats en Verstappen om andere redenen ook niet met de vierde plaats. Het was voor MV33 absoluut het maximaal haalbare, maar dat is tegelijkertijd meteen het probleem.

Gestart van achterop de grid doet Albon wat hij moet doen met de vijfde plaats en maakt daarmee zijn fout van gisteren goed. De tweede helft van de top-10 wordt opgemaakt door Sainz, Perez, Magnussen, Norris en Hulkenberg. Eindelijk weer wat puntjes voor Haas F1 dus en toch nog een puntje voor Hulkenberg na zijn verknalde stop. De Duitser is zijn teammaat in het kampioenschap nu tot één puntje benaderd. Die Ocon mag dus aan de bak volgend jaar. Maar eerst gaan we op pad naar Japan, waar nieuwe brandstof de brandstof moet vormen voor een wederopstanding van Red Bull-Honda.

De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. Bottas – Mercedes

3. Leclerc – Ferrari

4. VERSTAPPEN – Red Bull

5. Albon – Red Bull

6. Sainz – McLaren

7. Perez – Racing Point

8. Magnussen – Haas F1

9. Norris – McLaren

10. Hulkenberg – Renault

11. Stroll – Racing Point

12. Kvyat – Toro Rosso

13. Raikkonen – Alfa Romeo

14. Gasly – Toro Rosso

15. Giovinazzi – Alfa Romeo

DNF

Kubica

Russell

Vettel

Ricciardo

Grosjean