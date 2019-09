Hamilton: “begrijp niet waarom Leclerc zo traag reed”

De excentrieke Mercedes-rijder roert weer eens in de pot.

Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Singapore gezegd niet te begrijpen waarom Charles Leclerc zo langzaam reed in de eerste fase van de wedstrijd. De Monegask leek de overwinning in zijn zak te hebben na een foutloze start vanaf pole, maar zag de leiding door zijn vingers glippen na de eerste set pitstops. Leclerc gaf hiervoor zijn team vooral de schuld, maar Hamilton lijkt te denken dat Charles zich wellicht in eigen voet heeft geschoten.

Als dé man aan kop van het veld was het aan Charles Leclerc om het tempo te bepalen. Ferrari besloot zijn uitblinkende pupil niet teveel haast te laten maken en zijn banden te verslinden. Op een stratencircuit is inhalen immers toch een behoorlijke opgave, dus voor Charles was het enkel noodzaak om Hamilton geen DRS te geven. Sterker: door niet teveel vaart te maken, kon Sebastian Vettel juist weer dicht Hamilton in de buurt van blijven, wat voor Ferrari kansen bood om zijn 1-3 startopstelling om te zetten in een 1-2 finish.

De strategie was echter zó effectief dat Leclerc in het proces de leiding verloor. Dit heeft alles te maken met het feit dat de zogenaamde ‘undercut’ (het eerder naar binnen gaan) bijzonder krachtig is in Singapore. En dit bleek ook in het geval van Vettel te kloppen. De viervoudig wereldkampioen won ongeveer 4 seconden ten opzichte van Leclerc en kon daarmee niet alleen Hamilton inhalen, maar tevens de leiding grijpen.

Als het aan Hamilton ligt, had Leclerc eerder vaart moeten maken, had hij de race willen winnen. Tegenover Racefans zegt hij:

“I don’t really know why he drove as slow as he did. Now, you could say that he was probably studying my race last year, or how I did what I did last year, and drove off the pace and then picked up the pace and made the gap. But he ended up never making the gap. He just kept everyone bunched up.”