Deze nieuwe Jaguar trek je aan als een handschoen

Bij Jaguar-Land Rover (JLR) bouwen ze niet alleen Defenders, ze defenden ook de gezondheid van hun personeel. Althans, dat is wel de insteek van het nieuwste product van het concern, te weten deze 3D-geprinte veiligheidshandschoen. Het ding is ontworpen door de technici van het concern om de gewrichten van de noeste arbeiders te sparen. Gewrichtsslijtage treft naar schatting ongeveer tien procent van de wereldwijde populatie. Het maken van de handschoen is echter niet alleen pure goeddoenerij van JLR, want een derde van de verzuimkosten die Jaguar Land Rover incasseert is te wijten aan gewrichtsslijtage.

De unieke 3D-rasterstructuur van de handschoen ondersteunt de gewrichten, maar is tegelijkertijd flexibel en comfortabel genoeg om een volledige werkdag te dragen. Deze versie van de handschoen is speciaal ontworpen voor mensen die aan de productielijn werken, vooral voor medewerkers die bevestigingspunten in het chassis monteren hebben profijt van het ding. Er is echter nu ook een nieuwe variant in ontwikkeling met extra schuim dat impact absorbeert. Die is dan weer uitermate geschikt voor mensen die sierlijsten monteren. Voor de toekomst willen de Britten ook hulpmiddelen voor medewerkers met lichamelijke complicaties en neurologische aandoeningen ontwikkelen. Het begin van de bionische toekomst?