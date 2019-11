Wie redt deze Maserati van de ondergang?

Als de eigenaar namelijk niet snel op komt dagen worden er korte metten gemaakt met deze Italiaan.

AIs je dit leest en denkt: ‘Verdraaid, dat is mijn Maserati’, neem dan snel contact op met de werf van gemeente Veenendaal. Anders zit er voor hen namelijk niks anders op dan de auto te vernietigen.

Wat is er aan de hand? De plaatselijke Toezicht en Handhaving van Veendaal zit met deze verlaten Maserati in hun maag waarvan ze niet kunnen achterhalen van wie die is. Er zit namelijk geen kenteken op en het VIN-nummer is ook niet bekend. Daarom hebben de Veenendaalse boa’s hun toevlucht genomen tot social media in de hoop de eigenaar boven water te krijgen.

Het type vermelden ze daarbij niet, maar afgaande op de foto lijkt het te gaan om een Maserati 430 8V. Dit is een van de talloze versies van de in 1981 geïntroduceerde Maserati Biturbo. Hoewel het meestal andersom is, werd de Biturbo eerst als coupé gepresenteerd en is er pas later een sedanversie van gemaakt. De vuilniszak kan niet verhullen dat het hier om zo’n vierdeursvariant gaat.

We zoeken de eigenaar van deze Maserati. Bent u dit of kent u degene, neem dan s.v.p. contact met de werf van gemeente @gemVeenendaal op, 0318- 538 538. Dit moet voor 27-11-2019, anders wordt dit voertuig vernietigd. ^EB pic.twitter.com/gPbZEuUw7O — Toezicht & Handhaving Veenendaal (@BoaVeenendaal) November 13, 2019

Ook van de sedan zijn er veel verschillende versies gemaakt, maar we hebben hier waarschijnlijk met een Maserati 430 8V van doen, afgaande op de koplampen. Aangezien de velgen van een eerdere Biturbo afkomstig zijn is het ook niet uitgesloten dat het een ouder exemplaar betreft. Als er zich Maserati-experts onder de lezers bevinden laten we ons graag verbeteren.

We gaan er nu gemakshalve even vanuit dat we het bij het rechte eind hebben en dat betekent dat het om de laatste variant van de Biturbo gaat, die van ’91 tot ’93 in productie was. Deze 430 8V is voorzien van een 2.8 liter V6, die goed is voor 275 pk. De laatste keer dat deze motor tot leven is geroepen is waarschijnlijk al even geleden en als de eigenaar niet voor 27 november van zich laat horen zal dat misschien wel nooit meer gebeuren.

Met dank aan Jeroen voor de tip.