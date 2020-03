LECV VN5 wordt een compacte hybride bedrijfswagen

Komt de naam ‘LECV VN5’ je niet bekend voor? We geven wat toelichting.

LECV staat voor Londen Electric Vehicle Company. Hetzelfde autobedrijf dat de typische Londense taxi nieuw leven inblaast met een elektrische variant. De ambities van de firma gaan verder dan alleen elektrische taxi’s bouwen. Ze hebben ook de markt van de bedrijfswagen voor ogen. Dat doen ze met de VN5. De naam van de bestelauto werd vandaag bekendgemaakt.

De naam VN5 is praktisch gekozen. VN is een afkorting voor Van, oftewel busje in het Engels. Het cijfer 5 is een verwijzing naar de inhoud van de opbergruimte achterin. Namelijk 5 kubieke meter.

In de LECV VN5 moeten met gemak twee Euro-pallets van meer dan 800 kg passen. Het busje deelt zijn aandrijflijn met de TX elektrische taxi van LEVC. Dat betekent een puur elektrische actieradius van 102 kilometer. De gecombineerde actieradius bedraagt 485 kilometer. De VN5 is niet volledig elektrisch, maar een hybride. Er is ook nog een 1.5-liter driecilinder aan boord.

De nieuwe LEVC VN5 rolt vanaf het vierde kwartaal van dit jaar van de band. De fabriek van het merk heeft een productiecapaciteit van 20.000 auto’s. Het bedrijf denkt dat de VN5 voor 70 procent van die capaciteit gaat innemen. Wat de deels elektrische bestelwagen gaat kosten is nog niet bekend.