Rico Verhoeven neemt zijn nieuwe auto in ontvangst

De zwaargewicht gaat voor serieus speelgoed.

We schreven het vanochtend al: een succesvolle vechtersbaas zijn heeft zo zijn voordelen. Rico Verhoeven kan hierover meepraten. Hij verwent zichzelf namelijk met een gloednieuwe sportauto. Hij heeft er hard voor gewerkt, dus het is hem zeker gegund.

De sympathieke reus koos voor de eerste keer voor een supercar. Voor dagelijks gebruik had hij in het verleden onder meer een Range Rover en een Porsche Panamera Sport Turismo. Ook had hij een leuke tweewieler in de vorm van een Suzuki GSX-R1000R.

Deze keer gaat hij voor het écht serieuze spul. Zijn keuze is namelijk gevallen op een oranje McLaren 720S. Met zijn twinturbo V8 is het evenals Rico een echte krachtpatser. Zoals de naam al doet vermoeden beschikt de 720S over 720 pk. Een sprintje van 0 tot 100 moet mogelijk zijn in 2,9 seconden en de topsnelheid ligt op 341 km/u. Rico doet de gewichtsbesparingen van McLaren wel een beetje teniet, maar dat mag de pret niet drukken.

De auto werd geleverd door Louwman Exclusive, die dit op professionele wijze vastlegde in de onderstaande video. Voor de gelegenheid werden ook DJ Nicky Romero en kunstenaar Joseph Klibansky uitgenodigd. Deze beide heren zijn eveneens trotse McLaren bezitters. Nicky Romero bezit een 570S Spider en Joseph Klibansky een 600LT Spider. Laatstgenoemde had trouwens eerst ook een 720S, maar die heeft hij alweer van de hand gedaan.

Vanwege zijn lengte van 1,94 m zou een 720S Spider misschien een betere auto zijn geweest voor de Rico, maar het lijkt toch te passen. Zijn vele Instagram-volgers zullen de 720S ongetwijfeld nog wel eens voorbij zien komen.