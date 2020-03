Porsche grijpt terug naar hun raceverleden met de… Taycan

Voor degenen die twijfelen of de Taycan wel een echte Porsche is.

Laten we eerlijk zijn, de Taycan is niet het model dat het dichtst bij het raceverleden van Porsche staat. Dat weerhield de Duitsers er echter niet van om de elektrische vierdeurscoupé van klassieke motorsportlivery te voorzien.

Salzburg

Porsche heeft voor de gelegenheid drie Taycan’s in een historische trim gestoken. De eerste van het trio is gehuld in de bekende Salzburg-livery. Deze rood-met-witte bestickering kennen we van de Porsche 917K. Team Salzburg won met deze auto in 1970 de 24 uur van Le Mans. De kleuren waren afkomstig van de vlag van het herkomstland van het team: Oostenrijk.

Pink Pig

Taycan nummer twee is gehuld in de ‘Pink Pig’-livery. Deze creatieve livery is afkomstig van de Porsche 917/20 uit 1971. De Pink Pig was minder succesvol dan de Salzburg-917. Tijdens de 24 uur van Le Mans crashte de auto namelijk nadat de remmen dienst weigerden. Meer dan één exemplaar van deze experimentele raceauto is er nooit gebouwd.

Brumos

De livery van de laatste Taycan is geïnspireerd op de Porsches van Brumos Racing. Dit Amerikaanse team werd in 1971 opgericht en ontleende zijn naam aan Porsche-dealer Brumos, die het team sponsorde. Brumos wist vier keer de 24 uur van Daytona te winnen. Mede-eigenaar Peter Gregg maakte het startnummer 59 legendarisch. Dit nummer is niet alleen op de zijkant en motorkap van de Taycan te zien, maar is ook verwerkt in de striping.

Porsche maakte deze speciale Taycan’s ter gelegenheid van het Amelia Island Concours d’Elegance, dat afgelopen weekend plaatsvond. Het is niet bekend of ze deze liveries ook als optie aanbieden voor de Taycan. Het zou wel gaaf zijn natuurlijk, of de Taycan nu de juiste auto daarvoor is of niet.