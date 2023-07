Leef je uit met de Aston Martin Valour configurator!

Hoe zou jij je Aston Martin met V12 en handbak samenstellen?

Verrassingen zijn niet altijd aangenaam, maar als Aston Martin opeens een nieuw model met een V12 en een handbak lanceert is dat zeker een aangename verrassing. Uiteraard is de Valour (want daar hebben we het over) niet een volledig nieuw model, maar dat maakt ‘m niet minder gaaf.

De persfoto’s van de Valour waren heel artistiek, maar gaven niet echt een goed beeld van de auto (zoals @edge zeer terecht opmerkte). Gelukkig kunnen we de auto nu van alle kanten bekijken, want de configurator is live. Jazeker, er is gewoon een configurator, al worden er maar 110 Valours gebouwd.

Op de beelden van de configurator kun je overigens heel duidelijk zien dat de Valour gebaseerd is op de Vantage. De daklijn en de raampartij is namelijk identiek. De rest van het design is sterk geïnspireerd op de one-off Victor. In feite is het dus een V12 Vantage met een Victor-bodykit.

Ook al is de Valour een gelimiteerd model, de mogelijkheden in de configurator zijn er niet minder om. Je kunt je helemaal uitleven met alle mogelijke kleuren en accenten. Verder heeft Aston Martin gewoon een gelikte configurator, met veel mogelijkheden. Dat wisten we al, maar we zeggen het nog maar een keer.

Ondergetekende heeft zelf alvast een poging gedaan met een exemplaar in Magneto Bronze, met een Ivory interieur. Om het een beetje stijlvol te houden heb ik zo min mogelijk zwarte accenten aangevinkt. Uiteraard is dit slechts een van de talloze opties, dus probeer de Aston Martin Valour configurator vooral zelf eens uit.