Leerling crasht Volkswagen ID.3 lesauto - Autoblog.nl

Dit is geen Hollywood stunt, dit is een Volkswagen ID.3 lesauto in een straat in Utrecht. Dat was niet helemaal de bedoeling.

Autorijlessen kan, zeker in het begin, best spannend zijn. Als het goed is zit er een instructeur naast je die je op je gemak stelt. Met een handgeschakelde auto is het helemaal even wennen, als je een automaat hebt zou het wat makkelijker moeten zijn. Des te groter zijn de vraagtekens bij deze opvallend geparkeerde Volkswagen ID.3 lesauto.

De rijinstructeur zal niet gevraagd hebben of de leerling de elektrische auto bovenop de Opel kon parkeren. Het incident vond gisteravond rond 19:30 uur plaats in Utrecht. De aspirant automobilist trapte per ongeluk het stroompedaal in. Dat een elektrische auto meteen al het koppel beschikbaar heeft helpt ook niet mee. Nog voordat de rijinstructeur kon ingrijpen was het kwaad al gedaan.

De schade aan de ID.3 lijkt mee te vallen. Datzelfde kunnen we niet zeggen van de Opel. Het gewicht van de Volkswagen (1.794 kg rijklaar) voelt alsof een klein olifantje op een auto is gaan zitten. Achteraf bleek de leerling te willen remmen, maar werd in plaats daarvan het andere pedaal ingetrapt. Dit had wat dat betreft nog veel slechter kunnen aflopen.

Niemand raakte gewond bij het ongeluk. Een berger heeft beide auto’s meegenomen. De rijinstructeur mag met de leerling nog wel wat extra rijlessen boeken.

Fotocredit: Michiel van Beers