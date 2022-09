Lees dit goed door als jij thuis heel goedkope stroom wil

Met een disclaimer, je kan alleen op deze manier thuis goedkope stroom gebruiken onder een paar voorwaarden…

Stroom is duur. Met deze open deur beginnen we dit artikeltje dat daar in eerste instantie helemaal niets mee te maken had. We kregen namelijk een bericht van leasemaatschappij Mobility Service, zij hadden een slimme manier gevonden om altijd stroom te hebben, zelfs bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.

Aangezien dit bedrijf zich specialiseert in elektrische auto’s, hadden zij het lumineuze idee opgevat om al hun elektra aan de gekoppelde accus’s van 4 Hyundai’s i-ONIQ 5 te hangen. Daarmee bleef het gehele bedrijf aangesloten aan de stroom, terwijl alle buren door de werkzaamheden stil lagen.

Dat kan vanwege een handigheidje dat die IONIQ’s hebben. Deze auto kan namelijk terugladen door de zogeheten V2X techniek. Geen idee waar dat voor staat, maar handig is het wel. Hierdoor gebruikt de auto stroom vanuit de accu om vervolgens door te geven aan elektrische apparaten.

Is niet alleen praktisch als je zoals Mobility Service een kantoor hebt dat tijdelijk zonder stroom zit, maar ook bijvoorbeeld als je een hutje in het bos hebt waar geen elektriciteit bij zit. Of gewoon thuis, kan ook.

Mobility Service wist dit en dankzij hen weten wij dit nu ook…

Maak zelf thuis gebruik van goedkope stroom

En daarmee komen we bij de titel van dit bericht. Namelijk, daarin zeggen we dat jij thuis -onder bepaalde voorwaarden- goedkoop stroom door je leidingen kunt laten stromen. En dat is eigenlijk verrassend simpel. We leggen je het principe even stap voor stap uit. Komt ‘ie.

Stap 1, zorg dat je een baan krijgt die lekker dicht bij huis is.

Stap 2, zorg dat je van je baas een Hyundai IONIQ 5 mag leasen.

Stap 3, zorg dat je gratis je auto mag opladen op je werk.

Stap 4, rij het kleine stukje naar je huis zo zuinig mogelijk, zodat je accu lekker vol zit als je thuiskomt.

Stap 5, sluit de IONIQ 5 aan op je eigen stroomnetwerk.

En voilà, zo heb jij gewoon gratis stroom om je jacuzzi altijd op 40 graden te laten staan of om gewoon in de piekuren de wasmachine en de droger tegelijk te laten draaien. De baas betaalt en jij doet helemaal niks verkeerd.

Zolang hij er niet achter komt tenminste.

Samen helpen wij elkaar

En dat, beste lezer, is een voordeel van elke dag even Autoblog checken. We geven hier van die handige en voordelige tips… Voor je het weet gebruik jij ook goedkope stroom thuis. Je hoeft er alleen maar even bovenstaande stappen voor te volgen. Fluitje van een cent toch?

Graag gedaan!