Kondigt Alfa Romeo hier de definitieve samenwerking met Audi aan?

Het lijkt er wel op dat ze samengaan met Audi. In elk geval gaat Alfa Romeo iets aankondigen…

Wie vandaag zijn of haar (M/V/X) rondje deed over de sociale media, kon naast een heleboel bagger, zuur, opgespoten lippen en jaloezie óók heus wel dingen tegenkomen waar we wél iets aan hebben. Ik weet het, het klinkt gek, maar het is echt zo. Bij Alfa Romeo bijvoorbeeld.

Het roemruchte merk met een eigen Formule 1-divisie postte namelijk een cryptische foto op hun Twitterpagina. Daarop staat “Something is coming, 27.09.2022”. Of voor de mensen die het Engels niet machtig zijn is dat vrij vertaald, “Er gaat iets gebeuren, 27 september 2022”. Ja, we vergeten niemand hoor, hier bij Autoblog.

En wat kan dat dan zijn?

Samenwerking Alfa Romeo met Audi?

Meerdere kanalen-die-het-kunnen-weten speculeren over de definitieve details in de samenwerking tussen Alfa Romeo en Audi. Of althans, van het team dat áchter de naam Alfa Romeo in de Formule 1 schuilgaat; Sauber. Er zouden plannen zijn dat Audi dat team voor 75% zou overnemen.

De resterende 25% zou in handen blijven van Finn Rausing, ein dat is dan weer de eigenaar van Sauber. En al is Audi dan voor driekwart de eigenaar, het team zal echt Audi F1 gaan heten en te boek komen te staan als een echt fabrieksteam.

Waarom dan deze teaser?

Audi maakte een paar weken geleden al officieel bekend dat het in 2026 terugkeert in de Formule 1, maar er werd nog niet precies verteld hoe dat zou gaan gebeuren. De naam Sauber werd vanzelfsprekend wel genoemd, maar officieel was het nog niet. De teaser die Alfa Romeo nu plaatst lijkt de geruchten te bevestigen.

Mocht op 27 september blijken dat de geruchten echt kloppen, is er in elk geval 1 merk uit de VAG-groep dat zich bij de F1 naar binnen heeft geworsteld. Eerder leek het Porsche ook te zijn gelukt, maar dat merk zag de deal met Red Bull op het laatste moment alsnog stuklopen.

Wordt vervolgd!