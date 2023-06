Lege benzinepompen door hamsterende Nederlanders

Het is een drukte van jewelste bij de Nederlandse tankstations.

Alsof de oorlog is uitgebroken. Zo druk is het bij sommige tankstations in Nederland vandaag. Pomphouders zien een enorme drukte, omdat vandaag de laatste kans is om benzine te halen met de volle accijnskorting. Vanaf morgen gaat de benzineprijs met 17 cent per liter omhoog. Dieselrijders zijn 12 cent per liter duurder uit.

Accijnsverhoging brandstof

Eigenaren van tankstations hadden al rekening gehouden met drukte. Ze riepen op om al eerder deze week te komen tanken om niet in de file te staan. Daar heeft ongetwijfeld een groep gehoor aan gegeven. Toch is het vandaag vreselijk druk op sommige plekken. Zo druk, dat extra tankwagens rijden en er zijn zelfs pompen die nee moeten verkopen aan klanten.

Bij veel compacte auto’s met een kleine tankinhoud zal het 5 of 10 euro schelen op een tank. Ondanks het kleine prijsverschil gaat Nederland massaal tanken door de aanstaande accijnsverhoging op brandstof. Want ja, we blijven Hollanders hè. Het zou eigenlijk pas echt nieuws zijn als er vandaag geen massale run op brandstof zou zijn.

Inwoners van Nederland die dicht bij de grens wonen zullen hun schouders ophalen. Die gaan wel in Duitsland of België hun peut halen. Voor de rest van Nederland is het toch irritant dat je tank benzine of diesel vanaf morgen duurder uitvalt. Elk duppie is er immers één. Er zijn zelfs mensen die een jerrycan hebben meegenomen in de auto.

Nu.nl sprak met verschillende pomphouders. Bij een tankstation van Shell in Groningen zaten ze vanmorgen al zonder brandstof door het hamstergedrag van automobilisten. Erik de Vries, directeur van branchevereniging NOVE, zegt dat er vandaag 50 procent meer mensen gaan tanken dan normaal.

Kaatsen we de bal terug naar jullie. Gooi jij vandaag je auto nog vol, of geloof je het wel en neem je de accijnsverhoging voor lief? Laat het weten in de comments!