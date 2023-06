Ferrari gaat vechten voor een podium in Oostenrijk

De enige training voor de Formule 1 in Oostenrijk verliep zo.

Het is weer een sprintweekend en dat betekent dat de coureurs slechts één training hebben om te wennen een auto en circuit in Spielberg. Kortom, het ene uurtje training betekent zoveel mogelijk ronden rijden en data verzamelen voor de 20 toppers. Dat betekent ook veel drukte op de baan.

Behalve Williams. Ze blijven opvallend lang in de pits. Pas na 20 minuten komen ook Alexander Albon en Logan Sargeant als laatsten in actie tijdens de training op Spielberg.

Perez aanwezig

Sergio Perez zal dit weekend de training, kwali en races rijden. Gisteren was de Mexicaan niet lekker, waardoor hij niet op de mediadag aanwezig was. Christian Horner gaf echter al snel aan dat de Red Bull-coureur gewoon zou rijden. Sergio zit dan ook in zijn auto tijdens de training.

En verder..

Na ruim een kwartier rijden keert Max Verstappen terug de pits in. Op de radio klaagt hij dat er rechtsachter wat loshangt. Reden voor het team om hem naar binnen te roepen en om een onderzoekje te doen wat er zich precies afspeelt. Even later is de Nederlander weer in actie te zien.

De training verloopt verder zeer gemoedelijk zonder gele- of rode vlaggen. De rijders hebben in elk geval de maximale tijd gekregen om zich voor te bereiden op de rest van het weekend.

Nyck de Vries is vooralsnog kleurloos. Hij eindigt op een niet indrukwekkende P16 en zal alle zeilen bijmoeten zetten dit weekend om zijn stoeltje te verdedigen. Werk aan de winkel dus voor de Fries.

Ferrari leek in eerste instantie dit weekend niet mee te doen voor het podium. Het resultaat van de training in Oostenrijk leek uit te lopen op een uitermate teleurstellend voor zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc. Een podium bestaande uit Red Bull Racing, Mercedes en Aston Martin lijkt een veilige voorspelling. Totdat Leclerc en Sainz in de laatste minuten een snelle tijd weet te pakken. Gaat Ferrari dan toch nog verrassen?