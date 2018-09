“Leclerc is misschien nog wel beter dan Max”

Daar zijn de meningen ongetwijfeld over verdeeld.

Sommige mensen hebben nu eenmaal een neus voor talent. Op internationaal is het vooral de aan Red Bull verbonden Helmut Marko die gewaardeerd wordt voor zijn keuzes, maar ook in Nederland hebben we wel degelijk iemand die al vroegtijdig kan zien wie er toekomstig Formule 1-kampioen kan worden. We spreken natuurlijk over Frits van Amersfoort.

Van Amersfoort staat aan het hoofd van het gelijknamige Formule 3-team en heeft daardoor de nodige talenten zien doorstromen, maar ook zien verzuipen. Gelukkig behoren twee van zijn oude werknemers tot de eerste categorie en worden ze ook nog eens gezien als de grootste talenten van hun generatie.

Het toeval wil dat de mogelijk toekomstige opvolger van Kimi Raikkonen, de Monegaskische coureur Charles Leclerc, het stoeltje van Max Verstappen bij Van Amersfoort Racing mocht overnemen na diens bijzonder succesvolle jaar in de Formule 3. Waar Max het seizoen afsloot met in totaal tien overwinningen – waarvan zes op rij – kwam Leclerc het jaar daarop slechts tot een vierde plek in het klassement, mede dankzij vier overwinningen.

Echter, waar Verstappen als een speer doorvloog naar de Formule 1, hield Leclerc een rustiger tempo aan. Dit bleek de juiste keuze, want hierdoor bewijs hij zijn waarde des te meer. Na de Formule 3 kwam hij in de GP3 terecht. Het kampioenschap won hij in zijn eerste jaar. Hetzelfde deed hij een jaar later in de Formule 2, op verschrikkelijk overtuigende wijze.

In een recent interview met Motorsport.com wordt Van Amersfoort gevraagd hoe hij terugkijkt op zijn tijd met de twee natuurtalenten, en hoe hij ze tegen elkaar afweegt. Van Amersfoort beantwoordt de vraag op vrij opmerkelijke wijze, door niet voor Verstappen te kiezen. Over de prestaties van Leclerc zegt hij het volgende:

“In essentie is de prestatie van Charles op dit moment misschien nog wel beter dan die van Max. Daarmee zeik ik Max misschien een beetje af maar dat is niet wat ik bedoel. De manier waarop Charles Sauber uit het moeras trekt vind ik echt fantastisch.”

Legt hij de coureurs naast elkaar voor een directe vergelijking, dan ziet hij het volgende:

“Ze hebben allebei dat fingerspitzengefühl van dat autootje dat op de limiet rijdt. Daar hebben ze zo veel gevoel voor, dat ze daarnaast nog kunnen analyseren en nadenken. Dat maakt ze heel bijzonder. Daarbuiten zijn het twee totaal verschillenden mensen. Charles is een jongen die heel veel heeft meegemaakt in het leven en daardoor nog eens extra gedreven en nog gemotiveerder is om de top te bereiken. Daarom hoop ik ook van ganse harte dat hij straks met Max gaat strijden om het wereldkampioenschap. Dat lijkt me echt uniek.”

Leclerc heeft in de afgelopen jaren niet alleen zijn ‘grote broer’ en mentor Jules Bianchi verloren, in aanloop naar zijn Formule 2-race in Azerbeidzjan kwam zijn minstens zo belangrijke vader te overlijden. Leclerc liet zich hierdoor echter niet van de kaart brengen. Dat weekend wint hij de eerste wedstrijd, om de tweede wedstrijd als tweede te eindigen.

Hoe goed de beide coureurs ook mogen zijn, Van Amersfoort ziet ze niet graag in hetzelfde team belanden.

“[…] Dan zal het echt om het even zijn. Max heeft net iets meer dat ‘Verstappen-idioom’, de dood of de gladiolen. Leclerc is daar wat berekender in. Dat kan op een gegeven moment clashen maar daarom moeten ze ook nooit in hetzelfde team rijden.”

Uiteraard zullen we ze de komende jaren nauw in de gaten houden. Immers, ze hebben allebei nog voldoende tijd om zichzelf te ontwikkelen. We kijken nu al vooruit naar de onderlinge gevechten.