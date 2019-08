Legendarisch sportwagenmerk wijzigt logo drastisch

Waarom doen ze dit nu weer?

Een belangrijk onderdeel van een automerk is het logo. Aan het logo kun je direct herkennen tot welk merk een bepaald model hoort. Zeker bij de duurdere merken is het een prestige dingetje.

Waarschijnlijk is dat de reden dat veel Opel Speedster géén Opel-logo’s meer heeft. In technische zin is alleen de motor van Opel, de rest is puur Lotus. Ondanks dat het echt niet hoeft uit te maken, worden de Opel-logo’s erg vaak verwijderd. Bij een Lotus Elise hebben we nog nooit gezien dat iemand het logo of de typeplaatjes verwijderde. Toch is het volgens Lotius tijd voor een nieuw logo.

Normaal gesproken betreft het dan kleine wijzigingen. Iets mee reliëf, een iets andere kleur: gewoon kleine updates om met de tijd mee te kunnen gaan. Dat is in het geval van Lotus nu eens níet het geval. Het logo is namelijk compleet anders geworden. Nog steeds in de initialen van Lotus-oprichter Anthony Colin Bruce Chapman er nog steeds in, maar van reilen is nul sprake. Ook is er geen kleurschakering of schaduw meer. Het is donkergroen met felgeel. That’s it.

Lotus doet dit natuurlijk om een compleet nieuwe start aan te kondigen. Het merk lanceert binnenkort die niet heel erg ‘Lotus-esque’ Evija, een 2.000 pk sterke elektrische hypercar. De Evija is de eerste Lotus die het nieuwe logo meekrijgt. Volgens Lotus staat het logo voor hetzelfde als waar het merk uit Hethel voor staat: simpel en eenvoudig.

Het Lotus-logo is er al sinds 1948. De grootste wijziging was in 1986, toen er gekozen werd voor goeden letters op een groene achtergrond. In 1987 werden de initialen van Chapman toegevoegd. In 1989 zag men in dat het niet heel erg Lotus was, dus kwam de gele badge weer terug. Deze evolueerde naar het ontwerp wat vandaag geïntroduceerd is.