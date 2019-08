Maak je strandtent compleet met deze Premium Raptor

Strandtent-eigenaren opgelet!

Je moet er maar zin in hebben: een strandtent beginnen. Drie zonnestraaltjes en je kan al je personeel optrommelen. Drie regendruppels en de helft kan weer naar huis. In de zomer werk je je helemaal suf, in de winter moet je maar hopen dat je de eindjes aan elkaar kunt knopen. Nee, het is een loodzware onderneming.

Maar het heeft wel een paar voordelen. Een héél groot voordeel is dat je namelijk een pickup op de zaak kan (nee, MOET) zetten. Want ja, als je nog even snel naar de Hanos of Sligro moet voor wat ingrediënten die Chef is vergeten te bestellen, dan moet je wel deugdelijk vervoer hebben. Met een pickup kun je veel bagage meenemen en dank de grote bodemspeling en vierwielaandrijving kom je ook nog eens ergens.

Natuurlijk willen we allemaal een Ford F-150 Raptor, maar dat kan nog wel een vrij dure keuze zijn. Ook is die auto wel héél erg groot. Als je iets kleiners zoekt en misschien een beetje premium, dan is de Mercedes-Benz X-Klasse een prima optie (zo lang het duurt). Natuurlijk, we weten allemaal dat het een Nissan Navarra is, maar je hebt het uiterlijk en interieur van een Mercedes.

Om de X-Klasse iets op te waarderen en wat ‘Raptor-genen’ te geven, kun je de auto even langsbreuken bij Delta. Deze Duitse tuner is gespecialiseerd in terreinauto’s en pickups. Daarmee bedoelen we de échte werkpaarden. Een BMW X5 of Renault Captur raken ze niet aan, een Suzuki Jimny en Jeep Wrangler daarentegen wél.

Delt heeft de auto een stuk terreinwaardiger gemaakt. De auto heeft nieuwe veren en dempers, waarmee de auto aanzienlijk hoger op zijn enorme off-road banden staat. Verder maakt een bullbar het stoere aangezicht af. Of ze de motor van deze X250 CDI ook aangepakt hebben wordt niet vermeld, maar met 190 pk om je niet zoveel tekort. Uiteraard kun je de auto verder naar wens aankleden met velgen naar keuze (17 tot 23 inch!), LED-bars, lieren, treeplanken en diverse accessoires voor de laadruimte. Kortom, de perfecte auto voor de betere strandtent-eigenaar.