Red Bull: “wij zullen beroep Mercedes aanvechten”

Dit is nog lang niet over. Red Bull geeft aan elk beroep van Mercedes te zullen aanvechten.

Het seizoen kon niet natuurlijk niet anders eindigen dan dat het doet: touwtrekken tot en met. Ondanks dat gisteren Max Verstappen eerlijk gewonnen heeft (aldus de FIA) is dat niet de mening die ze bij Mercedes erover hebben. In plaats van de tegenstander te feliciteren gingen ze meteen vol in de verdediging.

De eerste twee protesten werden ingediend, maar afgewezen door FIA. Echter, Mercedes is van mening dat de FIA de slager is die zijn eigen vlees keurt.

Daarom heeft Mercedes-AMG Petronas F1 Team besloten om de intentie uit te spreken dat ze voornemens zijn dit geschil bij het ICA (International Court of Appeal) neer te leggen. Ze hebben daar nu nog de tijd voor om het daadwerkelijk te doen.

Beroep Mercedes aanvechten

Maar, mocht het zover komen, dan zal Red Bull dat gaan aanvechten. Dat zegt Christian Horner tegen Racer:

We zullen het aanvechten bij het Hof van Beroep. Als dat niet voldoende blijkt, zullen we naar de rechtbank gaan. Christian Horner, is het niet eens met Mercedes.

Uiteraard is Horner in zijn nopjes met de beslissing om de coureurs toch te laten racen. Alhoewel de Red Bull-teambaas nog wel een kleine aanmerking heeft op de move van Hamilton in de eerste ronde van de GP van Abu Dhabi 2021.

Ik denk dat Masi de juiste beslissing heeft gemaakt. Hij volgde de procedures op de juiste wijze op, als je kijkt naar de opties die hij tot zijn beschikking had. Hij heeft de goede ‘call’ gemaakt. We hadden wel het gevoel dat hun eerste beslissing niet de juiste was – toen Lewis zijn positie niet teruggaf – maar ik denk dat het lastig is voor hen in zulke situaties. Christian Horner, is het eens met de raceleiding.

Spanje-Nederland

Of ze daadwerkelijk een wapen in handen hebben is nog maar de vraag. Aan het einde van Spanje-Nederland gaf Howard Webb een doelschop terwijl het een corner was. Daaruit ontstond de goal van Iniësta. Van Marwijk ging destijds niet naar het CAS daarvoor. Uiteraard is het een compleet andere situatie, maar het is nog maar de vraag of het CAS een zaak als deze ontvankelijk gaat verklaren gezien het mogelijke precedent dat dat kan scheppen.

Dan is er nog een tweede puntje, naast Toto Wolff is ook Mercedes eigendom van het F1-team. Het is maar de vraag in hoeverre Mercedes op deze manier bekend wil staan als ‘slechte verliezer’. Daarbij gaat het enkel en alleen om de rijderstitel, de contructeurstitel is gewoon binnen (en werd gelukkig ook door Mercedes gevierd).

