Wie betaalde €105.000 voor deze V250? - Autoblog.nl

Er werd 105.00 euro betaald voor deze oude bus? Waarom?

Bij Domeinen een auto kopen heeft iets magisch. Je moet het niet doen als je van de laatste 5.000 euro een auto wil kopen die minimaal 5 jaar mee moet gaan. Maar als je een leuke tweede auto zoekt en zelf redelijk handig bent, kun je er een soms een leuke deal doen.

Want bij Domeinen staat van alles. In sommige gevallen gaat het om in beslag genomen auto’s. Daar moet uiteindelijk iets mee gebeuren. Nu behandelen we wel vaker de leukere auto’s die voorbijkomen bij Domeinen. De laatste auto was deze Nogaroblauwe Audi RS6 Sedan met een heel erg dikke V10 en blauw alcantara. Veel dikker dan dat wordt het niet.

Echter, het gaat niet alleen om dik, maar ook om interessant. En soms zien wij weleens iets over het hoofd. Zoals bijvoorbeeld de uiteindelijke verkoopprijzen. We houden wel vaker in de gaten wat de leuke auto’s nu daadwerkelijk hebben opgebracht. Dat is in veel gevallen is iets onder de marktwaarde.

€105.000 voor deze V250

Maar hoe zit het met deze V-Klasse? Gelukkig werden op deze Mercedes geattendeerd door een trouwe lezer. Natuurlijk, we kennen de V-Klasse als luxe personenaversie van de Vito bedrijfswagens. Maar dit exemplaar is gegund voor: 105.000 euro! 105.000!

Vragen

Heel even denk je aan een kleine typfout. Dat kan immers gebeuren. maar 10.500 is extreem weinig en ook 15.000 euro is vrij scherp voor een dergelijke bus. De auto is nog vrij jong (2017) en heeft slechts 121.324 km gelopen. Wel is het dashboard losgehaald. Gemiddeld genomen beginnen deze bussen bij zo’n 35 mille.

Dus wij zitten nu met drie vragen. De eerste vraag: wie oh wie is de persoon die ‘m gekocht heeft? En waar is het van betaald? Maar de belangrijkste vraag: waarom? Zit er nog ergens een paar kilo cocaïne in de uitlaat verstopt? Of zijn de draagarmen van massief goud? Of zit er massieve diamanten in de verlichting van het dashboard-kastje? We willen het weten! Wie betaalde €105.000 voor deze V250?

