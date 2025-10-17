LEGO Delorean DMC-12 wordt jouw nieuwe bouwproject!

Back to the Future kwam 40 jaar geleden voor het eerst uit, reden genoeg voor een LEGO bouwpakket!

Op 19 december 1985 kwam de film Back to the Future uit. De Delorean DMC-12 werd nooit een verkoopsucces, maar door zijn verschijning in de film wel een icoon en wereldberoemd!

Nu veertig jaar later is de auto nog altijd vooral bekend van de Back to the Future films en het helpt natuurlijk ook wel dat je de auto maar zelden ziet rijden. Maar je kunt hem dus wel kopen, al moet je voor een goed exemplaar wel zoeken en in de buidel tasten.

Bereikbare Delorean voor iedereen

Nu kan dus iedereen een Dolerean kopen en wel bij die speelgoedfabrikant uit Denemarken. En als we zeggen iedereen, bedoelen we ook iedereen, want met een prijs van 27,99 euro is deze LEGO Delorean voor echt iedereen bereikbaar.

De volledige naam van de set is LEGO Speed Champions 77256 Time Machine from Back to the Future. Het bouwpakket bestaat uit 357 steentjes en je kunt niet één Time Machine bouwen, maar twee!

LEGO Delorean bouwpakket

Je kunt de versie uit de eerste film bouwen. De auto met bliksemafleider en nummerbord uit Californië. Maar je kunt hem ook ombouwen tot de vliegende versie uit film nummer twee met oranje nummerbord en zijwaartse wielen.

Eenmaal in elkaar gezet is de auto 10 centimeter hoog, 17 centimeter lang en 7 centimeter breed. Uiteraard inclusief Marty McFly en Doc Brown. Bestellen kan wel meteen, maar je krijgt het Delorean bouwpakket pas op zijn vroegst op 1 januari 2026 in huis. Dan bestaat de film dus eigenlijk 41 jaar… Maar dat mag de pret niet drukken.