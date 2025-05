Nieuwe LEGO-line-up voor 2025 is een bonte mix

Negen nieuwe LEGO-sets worden vrijgegeven in 2025 en we krijgen ze alvast te zien. Er zit iets tussen voor iedereen!

Ben jij alweer klaar met het bouwen van de LEGO-sets van vorig jaar? Mooi, trek de portemonnee dan maar weer open. De inspiratie voor nieuwe LEGO-sets is nog lang niet op en de Deense bouwstenengigant heeft de nieuwe line-up ook alweer klaarstaan voor dit najaar. Zodoende mogen we zien wat LEGO in petto heeft voor 2025.

Negen sets, twee thema’s

We kunnen alvast verklappen: je moet fan zijn van de thema’s Technic en Speed Champions. Die eerste zijn voor relatief gevorderde bouwers, waar vaak extra aandacht is voor functies en bewegende delen. Speed Champions staat juist bekend om de relatieve eenvoud en het compacte formaat, zodat je er een hele plank mee kan vullen. Laten we met die laatste beginnen, want het is een beetje lachen en huilen.

Porsche 911 GT3 RS (992)

We beginnen namelijk met de meest gehypete Porsche van het moment, de 911 GT3 RS. Deze is nu vereeuwigd in LEGO als Speed Champions-model. Je kan er op zich niet omheen dat dit de ultieme RS-Porsche van het moment is, vanwege de vele luchtinlaten en gigantische spoiler. Maar het bewijst wel weer dat organische vormen lastig zijn in LEGO en de voorkant is niet zo chique en vloeiend als een ‘echte’ GT3 RS. Toch mag je voor 26,99 euro de Porsche bemachtigen, in een gele kleur en met zoals altijd een minifiguur erbij dat in de auto past.

Bugatti Centodieci

Tussen alle exclusieve Bugatti’s was er eentje die terugviel op het verleden. De Centodieci (wat ‘honderdentien’ betekent in het Italiaans) gebruikt het chassis van de Chiron en diens 1.600 pk sterke W16, maar de koets is gebaseerd op de kortstondige periode van Bugatti als Italiaanse supercarbouwer in de jaren ’90. Toen onder leiding van Romano Artioli één model gebouwd kon worden: de EB110. De Centodieci is ter ere daarvan en dus kan je hem nu ook krijgen in LEGO-vorm. Ook deze kost 26,99 en lijkt dankzij stickers en geinige onderdeelkeuzes in de voorbumper nog aardig op zijn voorbeeld. Al zien we dan ook graag een ‘echte’ EB110 tegemoet van LEGO.

Dodge Challenger SRT Hellcat

Muscle car-liefhebbers opgelet: je kan nu de Dodge Challenger Hellcat bemachtigen als LEGO Speed Champions. De hoekige vormen van de 717 pk sterke krachtpatser zijn op zich prima over te zetten naar de welbekende bouwstenen. Al helpt het dat je een groen exterieur krijgt met een prominente voorsplitter, zwarte motorkap en grote achterspoiler. De Challenger SRT kost, houd je vast: 26,99 euro. Verrassend, nietwaar?

Lamborghini Huracán STO en Revuelto

Traditiegetrouw komt er ook vaak een dubbelset in de LEGO Speed Champions-serie en dat is dit keer niet anders. Dit keer met twee Lamborghini’s: de Huracán STO en de hagelnieuwe Revuelto. De vele hoeken en vouwen van de Revuelto zijn goed aangebracht en ook de STO met zijn grote spoiler klopt prima, al werkt bij die laatste vooral goed dat er voor de blauw met oranje lanceerspecificatie is gekozen. Je krijgt bij deze set de twee Lambo’s en twee figuurtjes, en dat alles voor het bedrag van 49,99 euro. Al deze sets zijn beschikbaar per 1 augustus 2025.

Aston Martin Valkyrie

Dan de Technic-sets, te beginnen met de Aston Martin Valkyrie. De heftige hypercar van Adrian Newey, Red Bull en Aston Martin is één van de meest spraakmakende auto’s van het moment, en de LEGO-versie geeft dat goed weer. Net als zijn grote voorbeeld openen de deuren als vleugeldeuren, krijg je een V12-motor achterin met zuigers die bewegen als je rijdt en is zelfs gekozen voor een tint groen die perfect de Aston Martin F1-kleur van 2025 weergeeft. De Valkyrie kost 59,99 euro en hij is 29 centimeter lang, om een idee te krijgen van de schaal.

Ferrari FXX K

Voor liefhebbers van pijlsnelle auto’s op het circuit is er meer goed nieuws: ook de Ferrari FXX K wordt uitgebracht als LEGO Technic-model in dezelfde schaal. De heftige circuitversie van de LaFerrari is er inmiddels al sinds 2017, maar blijft een bijzonder ding om te zien. De LEGO-versie pakt uiteraard het rode exterieur met de grijze strepen op de voorspatborden. Net als de Aston bevat de V12 bewegende zuigers die meedraaien met de wielen. En ook net als de Aston mag de FXX K 59,99 euro kosten.

Lamborghini Revuelto

Voor de tweede keer in dit overzicht de Lamborghini Revuelto, alleen dan veel groter, duurder en in zijn eentje. Deze 40 centimeter lange replica van de über-Lambo met V12 is grijs met groene accenten en bevat een breed scala aan technische functies. Zo zet je met deze Revuelto een hele aandrijflijn in elkaar die vervolgens dankzij een elektromotor aangedreven wordt. Vervolgens kun je met een app op je telefoon de Lamborghini op afstand besturen! Dat kost wel veel, met 179,99 euro is dit de duurste auto uit dit overzicht.

Nissan Skyline GT-R R34 (2 Fast 2 Furious)

Als je met iets minder op afstand bestuurbare functionaliteit genoegen kan nemen, is deze grote replica van LEGO Technic van een Nissan Skyline R34 misschien wat voor jou. Net als zijn kleine Speed Champions-voorbeeld is deze uitgevoerd met de tuning-onderdelen en de kleurstelling van de iconische Paul Walker-auto uit 2 Fast 2 Furious. De zes-in-lijn heeft wederom bewegende zuigers en de spoiler kan bewegen, om volgens LEGO een ‘drift-functie’ te activeren. Zo te zien komen er dan een soort winkelkar-wielen onder de achterbumper om rond te glijden alsof je dienbladen onder de achterwielen hebt. Leuk bedacht! En dat alles voor 139,99 euro, waarmee dit de op één na duurste set is. Maar wel de grootste.

Ford Bronco

We zeiden ‘er is iets voor iedereen’, maar op de Skyline na is het wel veel supercargeweld. Gelukkig is er nog één set voor de liefhebber van potente terreinwagens. Namelijk een replica van de nieuwe Ford Bronco. Deze is weer in de schaal van de Aston en de Ferrari, dus 28 centimeter lang. Ook de technische functionaliteit is vergelijkbaar met een zescilinder motor en stuurwielen die je kan bedienen door aan het reservewiel te draaien. Ook krijg je een dakrek met rijplaten, je wil immers niet vast te komen zitten. De rode Bronco is qua prijs ook vergelijkbaar met de middelgrote Technics, dus 59,99 euro. Ook alle Technic-sets worden vrijgegeven op 1 augustus 2025. Welke komt op jouw verlanglijstje?