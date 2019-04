Lek: nieuwe Mercedes GLS is een waardig vlaggenschip

De S-klasse als 4x4 gaat vernieuwd worden.

Na de nieuwe Mercedes GLE kon de GLS natuurlijk niet achterblijven. Voor de aanstaande Autoshow van New York heeft Mercedes een gloednieuwe GLS in petto en het uiterlijk van de SUV ziet er zo uit. Het lek kwam via de Arabische website Almuraba naar boven.

Zoals verwacht borduurt Benz voort op het voorkomen van de GLE. Precies wat de klant ongetwijfeld verwacht. Weinig poespas, een prima design en een luxe interieur met de laatste technologische snufjes. De klant die kijk-mij-eens wil schreeuwen kan shoppen bij BMW die de meer uitgesproken X7 in het gamma heeft.

De focus bij de GLS komt nóg meer op premium vlaggenschip in mega-formaat te liggen. Zo zal de wielbasis met zes cm toenemen (3,14 meter) voor nog meer beenruimte achterin. De betere vertegenwoordiger die graag hoog en droog zit heeft aan de GLS een uitstekende keuze. De laatste zes-in-lijn en V8 motoren van Mercedes zullen uiteraard te vinden zijn in de SUV.

Groot, dikke motoren en de focus op luxe. Het is niet meer dan logisch dat de Duitse autobouwer de autoshow van New York heeft uitgekozen als podium voor de nieuwe GLS. De Amerikanen gaan ongetwijfeld smullen van dit nieuwe model. Hoeveel bekerhouders zou de nieuwe GLS krijgen?