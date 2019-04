Nieuwe M135i gelekt: vierpitter en vierwielaandrijving

Is dit een nachtmerrie?

De laatste der mohikanen is een gezegde die vaak van toepassing is in de autowereld. Vooral bij BMW zijn ze lekker bezig. De uitgaande 1 Serie is daar een prima voorbeeld van. Het is de laatste 1 Serie met achterwielaandrijving en de laatste 1 Serie met een zes-in-lijn onder de kap.

Van de nieuwe 1 Serie zal dit het voorlopige topmodel worden, de M135i xDrive. Zoals de naam al weggeeft is vierwielaandrijving standaard op de hot hatch. Daarnaast moet de geblazen 3.0 zes-in-lijn plaatsmaken voor een tweeliter turbo viercilinder. Vermoedelijk het blok uit de X2 M35i.

De M135i xDrive gaat inleveren op vermogen ten opzichte van het M135i-type zoals we die kennen. De verwachting is 306 pk. Een daling van meer dan 30 pk in vergelijking met de huidige M140i. Wellicht dat er in een later stadium naast een M135i xDrive nog een M140i xDrive gaat komen. Met hulp van vierwielaandrijving en een 8-traps automaat moet een 0-100 tijd in minder dan vijf seconden met de M135i xDrive mogelijk zijn.

Deze M135i xDrive moet gaan concurreren met de Mercedes-AMG A 35, de Audi S3 en de Volkswagen Golf R. Ze hebben allemaal vierwielaandrijving en allemaal een viercilinder. De verschillen worden er wat dat betreft niet beter op.

Via Bimmerfile zijn twee foto’s verschenen van de nieuwe M135i xDrive. De familieneus heeft sterke overeenkomsten met de Z4 en X2 M35i. Het kan ook aan de hoek van de foto’s liggen, maar de M135i xDrive lijkt flink hoog op z’n pootjes te staan. Het is wachten op de onthulling tot we de nieuwe 1 Serie eens goed van alle kanten kunnen bekijken.

Met dank aan iedereen voor de tips!