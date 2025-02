Lekker uitgevoerde Audi RS 5 staat goed naast je Donkervoort

Paars met goud op een Audi RS 5, dat past perfect bij de kleurencombi van een andere occasion van afgelopen week.

Of een kleur werkt op een auto, dat ligt aan de auto. Dat jij donkerblauw mooi vindt, betekent niet per definitie dat het de beste optie is voor elke auto. Daarom zijn dat soort collecties met één thema waaraan elke auto moet voldoen vaak tof voor het geheel, maar je krijgt er niet bij elke auto de beste uitvoering van.

Audi RS 5 Sportback

Wat nou als je auto een puike kleurencombo heeft en deze toevallig past bij je andere auto? Dat is dan wel weer leuk. Jij kan het zijn. Als jij de duurste (en enige) Donkervoort F22 op Marktplaats overweegt, maar de auto iets te gecomprimeerd vindt voor de dagelijkse kilometers, hebben wij de perfecte daily voor je gevonden.

Het betreft een Audi RS 5 Sportback Competition uit 2022, van de laatste facelift van de generatie B9. ‘De laatste’, want ook al komt er een nieuwe RS 5, dit wordt wat we nu de RS 4 noemen. Al moeten we wel zeggen, deze -naar ons idee ietwat vergeten- vijfdeurs variant lijkt op wat je binnenkort mag verwachten. De ‘oude’ heeft de 2.9 liter Biturbo V6 met 450 pk. Goed voor 280 km/u (gelimiteerd) en een sprinttijd van 3,9 seconden naar de 100.

Merlin Purple

Op zich is een Audi al een goede match voor je Donkervoort als dagelijkse auto dankzij de Audi-motor van die laatste. Deze RS 5 Sportback past nog beter vanwege de samenstelling. Via Audi Exclusive is ‘Merlin Purple’ besteld, een prachtige donkerpaarse metallic tint. En net als de F22 heeft dit exemplaar een soort bronzen velgen van de Audi RS 4 en 5 ‘Bronze Edition’, die je ook op andere varianten kon bestellen. Alleen de naakte koolstofvezel afwerking en de mintkleurige details moet je zelf even verzinnen.

Dat wil niet zeggen dat het allemaal saai zwart is binnenin de Audi RS 5 Sportback. Integendeel, wederom via Audi Exclusive is een two-tone kleurstelling gekozen. Op een beperkt aantal plekken is een soort crème de kleur om het zwart van contrast te voorzien. Als je dat turquoise een beetje over de top vindt, is dit misschien meer je ding.

Kopen

Het betreft een import, dus ondanks het gloednieuwe kenteken ben je niet de eerste eigenaar van deze Audi RS 5 Sportback. Er is al 44.075 kilometer mee gereden in twee jaar. Daardoor is de kop er wel af en kost het bijzonder samengestelde ding nog 99.950 euro. Ter context, in Nederland kostte een Competition 165.000 euro zonder opties. Check dus vooral de advertentie op Marktplaats.