Nederlandse Arabieren zorgen dat er toch nog wat te spotten valt

Met dit soort spots kom je als spotter de winter wel door.

Februari is doorgaans niet de maand om veel supercars te spotten, maar spotter @marcel050 deed gisteren toch een goede vangst in Amsterdam. Hij spotte deze Ferrari 812 Competizione én een Lamborghini Aventador SV Roadster. Niet verkeerd voor een winterse dag.

Zowel de Ferrari als de Lambo zijn van een groepje wat zich op Instagram Dutch Arabs noemt. Deze benaming verwijst niet zozeer naar hun afkomst, maar meer naar hun levensstijl. Net als Arabieren stelen ze graag de show met hun dikke supercars.

Dat moet zeker wel lukken met een 812 Competizione. Dit exemplaar is ook vrij opvallend uitgevoerd, in Blu Elettrico met gele striping. Op de foto’s is het niet goed te zien, maar ook het interieur is uitgevoerd in felblauw met gele accenten.

Met maar liefst 830 pk op de achterwielen is de 812 Competizione niet de ideale auto voor de winter, maar ach, in Amsterdam mag je toch niet harder dan 30. Bij de introductie was dit de krachtigste atmosferische V12 ooit van Ferrari. Alleen de SP3 Daytona ging er nog nipt overheen, met 840 pk.

De 812 Competizione coupé is gelimiteerd op 999 exemplaren. Je mag Ferrari al heel dankbaar zijn als je überhaupt zo’n exclusief model ‘mag’ kopen en vervolgens kun je een godsvermogen overmaken. Voor deze auto is €694.679 betaald. Daarvan ging €108.701 richting de staatskas als bpm. En dan is dit nog een van de goedkopere 812 Competiziones in Nederland. Er staan acht exemplaren op kenteken, waarvan de gemiddelde prijs €721.554 bedraagt.

Met deze zeldzame Ferrari pakt @marcel050 deze week de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze voor de winnaar.

