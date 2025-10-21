Deze occasion met S65 V8 is géén BMW

De motor van de E90 M3, maar dan in een hele andere verpakking.

Nee, we gaan het niet hebben over een engine swap, als je dat soms dacht. De Marktplaats-occasion van vandaag had af fabriek een S65 V8 onder de motorkap. De kenners weten: dit kan maar één auto zijn. De Wiesmann MF4.

Het recept van Wiesmann was heel simpel: de looks van een Britse roadster, met Duitse techniek. Om precies te zijn BMW-techniek. In eerste instantie gebruikte Wiesmann de zes-in-lijnmotoren van BMW, later ook de V8’s en uiteindelijk zelfs de V10 uit de M5.

Een makkelijk geheugensteuntje als je de Wiesmann-modellen uit elkaar wil houden: het aantal cilinders is het laatste cijfer van de typeaanduiding keer twee. De MF4 heeft dus acht cilinders. In eerste instantie was dat de N62 V8.

Daar is niks mis mee, maar de versie die je eigenlijk wil hebben is de MF4-S. Die kreeg namelijk de S65, oftewel de 4,0 liter V8 uit de toenmalige M3. Dat is toch wel even andere koek dan een N62 V8.

Wiesmann heeft verder niet gerommeld aan de V8, dus het vermogen is nog steeds 420 pk. Het voordeel is dat de MF4 lichter is dan de M3. Met 1.390 kg is de Wiesmann 185 kg lichter dan de M3 Coupé en zelfs 415 kg lichter dan de M3 Cabrio. In zo’n klassiek ogende roadster zou je een handbak verwachten, maar de MF4-S heeft altijd een DCT.

Dit exemplaar is uitgevoerd in een bijzondere kleurencombi: donkerblauw met een rood interieur en een rood kapje. Je ziet het niet vaak, maar dit is wel een erkende combinatie. Donkerblauw is sowieso een uitstekende kleur voor een Wiesmann. We hadden alleen liever zilverkleurige velgen gezien.

De auto is origineel geleverd in Frankrijk en heeft recent zijn weg naar Nederland gevonden, zoals je kunt zien aan het kenteken. Deze Wiesmann wordt nu aangeboden op Marktplaats, met slechts 12.801 kilometer op de teller. Volgens de advertentie verkeert de auto in nieuwstaat en dat willen we best geloven. Daardoor betaal je wel de hoofdprijs: €239.500.