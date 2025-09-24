Deze doodgewone Opel Astra is eigenlijk heel bijzonder

Bijzonder was hij niet, maar dat is hij wel geworden.

Sommige auto’s koop je niet omdat ze een gewilde klassieker gaan worden. Die koop je om gewoon je kilometers te maken, doordeweeks naar de baas en in het weekend naar voetbal en de schoonfamilie. Zoals de Opel Astra, in al zijn generaties.

Natuurlijk zijn er daar ook gradaties in, zoals de Astra Twin Top cabriolet of de GSI 16V van de eerste generatie, maar door de bank genomen is zo’n auto een doodgewoon vervoersmiddel. Maar toch kunnen ze op een gegeven moment bijzonder worden. Als je er maar lang genoeg niets mee doet…

Deze doodgewone Opel Astra is heel bijzonder

Dat geldt ook voor het exemplaar waar Autobloglezer Koen ons over tipte. Het gaat om een Opel Astra G coupé. Qua Astra’s best een speciale, zo is hij ontworpen door Bertone en zit er de grootste motor in die leverbaar was. Maar hetgeen ermee gedaan is maakt hem pas echt bijzonder. Of beter gezegd, wat er niet mee is gedaan. Rijden!

Je hebt het misschien al gezien, maar deze doodgewone forensenmobiel heeft een welhaast maagdelijke kilometerstand. Er is in de laatste 24 jaar pas 1916 kilometer op de teller gezet. En dat betekent dat deze auto dus niet langs Rick hoefde om fabrieksnieuw te worden, hij was het gewoon al.

Omdat er niet mee gereden is, stap je een soort tijdmachine binnen. Smetteloze zwartleren stoelen, een lederen stuurwiel in twee kleuren met nog geen krasje erop, velgen die als nieuw zijn… Deze Astra heeft het allemaal en als je wil kun jij de nieuwe eigenaar worden.

Als je dat wil, moet je je wenden tot Saab Apeldoorn, waar ze anders dan de naam doet vermoeden niet alleen Saabs verkopen. Ook stalgenoten zoals deze Opel kun je daar weghalen. Alleen moet je wel een flinke portemonnee meenemen, deze doodgewone Opel Astra kost het lieve sommetje van 23.995 euro’s.

Maar daarvoor heb je wel een unieke auto van 24 jaar oud zonder noemenswaardige kilometers. Jammer alleen dat je er niet mee kan rijden, wil je de usp in stand houden. Maar goed, er alleen maar in zitten is ook leuk…