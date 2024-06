Goeie doggo loopt 6,5 kilometer om gecrashte baas te redden

Het lukte ‘m potverdrie ook nog, want de gecrashte baas werd gered door interventie van deze lobbes.

In Nederland hebben we natuurlijk de veluwe, maar in ‘Murica heb je nog echt stukjes ongerepte natuur. Nou ja, niet in New York natuurlijk, maar wel in andere Staten, zoals Oregon. In tegenstelling tot de meeste van deze Staten met veel natuur, een bolsjewieks bolwerk. Eigenlijk is Oregon een beetje de Staat waar je eventueel zou kunnen leven als je het type bent dat 50 jaar geleden graag naar California was vertrokken. Want ja, California zelf is inmiddels natuurlijk een soort Sodom en Gomorra geworden, in alle opzichten.

Forest Service Road

In Oregon heb je nog van die fraaie wouden met frisse beekjes met nergens een mens die jou vanalles wil verkopen en opdringen in zicht. Heerlijk. Behalve als natuurlijk, in zo’n beekje valt met je auto, jezelf blesseert en er in de wijde omtrek, niemand in de buurt is. Dat overkwam Brandon Garrett, die met zijn honden en zijn pickup over een U.S. Forest Service Road reed en uit de bocht vloog. He failed to negotiate a curve, zoals de autoriteiten dat mooi stellen. Hemmingway zou trots zijn.

Doggo loopt 6,5 kilometer

Garrett kon na de kablabber amper 100 meter uit het wrak tijgeren om ergens in het gewas te wachten op wat verder komen ging. Maar een hond van Garrett -hij had er meer bij- ging er pijlsnel vandoor. Uiteindelijk legde het beest zo’n 6,5 kilometer af naar de plek waar de familie van het slachtoffer op een vakantiekamp stond. De broer alarmeerde daarop de hulpdiensten en Brandon werd de ochtend na zijn nacht in het bos gevonden en naar het ziekenhuis gebracht per air lift. Zowel mens en dieren hebben het allemaal overleefd.

Rechtse stemmers hoeven zich dus geen zorgen te maken als ze een ravijn in lazeren. Hun trouwe viervoeters staan paraat. D66-ers daarentegen…Wij betwijfelen of een kat die louter vega-voedsel krijgt zijn baasje ook gaat redden…