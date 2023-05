Dit waren de leuke versies van de Volkswagen Golf V

Volkswagen wist precies hoe ze de koe moesten melken bij de Golf V. Dit zijn de leukste, merkwaardigste en snelste versies van de vijfde Volkswagen Golf.

Wanneer je zelf een auto hebt, doe je vaak onderzoek naar zaken die met jouw auto te maken hebben. Zo kom je ook vrijwel altijd wat leuke kennis tegen over je eigen auto. Ondergetekende is er goed in om altijd nét even te veel nutteloze feitjes te verzamelen over bepaalde auto’s, helemaal als ze hier voor de deur staan. Zo kon ik je doodgooien met trivia omtrent de Renault Clio II toen ik die had.

Volkswagen Golf V

Zoals bekend is dat niet meer de huidige stand van zaken en staat er nu een Volkswagen Golf V GTI voor het huis. Een update daarover komt deze zomer, maar een artikel met trivia is natuurlijk vaste kost. Dat is een probleem. Wat ga je in godsnaam vertellen over een Golf wat men niet al weet? Het is één van de populairste auto’s ter wereld en zelfs niet-autofanaten kunnen op basisniveau het kaf van het koren scheiden. Bovendien zijn er niet zo veel wist-je-dat-jes, want dat de Golf 5 met een schimmige facelift het langer volhield dan één generatie (als Golf 6) weten de meesten ook wel.

Versies Golf V

Tijd om het anders te doen. In plaats van droge trivia of een gek feitje gaan we gewoon ons collega @willeme wanen en een lijstje maken. Wij hebben zo veel mogelijk, hopelijk alle, edities van de Golf V gevonden. Wel met de nadruk om ons petrolheads, om te voorkomen dat we je als een saaie brochure gaan voorkauwen waarom jij de Tour Edition moest hebben voor 2.995 euro extra. Grollen terzijde, here goes.

Volkswagen Golf GTI – 2005

Om maar even te beginnen bij het basisrecept. De Golf V was best wel een keerpunt voor Volkswagen en de GTI van deze generatie was geen uitzondering. De Golf IV GTI was geen hoogtepunt, maar de Golf V GTI kon weer een klein beetje de lol van een originele Golf GTI terugbrengen naar het heden. Niet als lichtvoetig speelgoed, wel als tof sturende zakelijke hatchback. Tenminste, men kocht hem ook daadwerkelijk in felle kleuren en met het tartan-interieur. Je kon een GTI zo speels of zo zakelijk maken als je wilde qua uiterlijk. Qua innerlijk kreeg je de 2.0 liter ‘AXX’ TSI (of FSI Turbo als je het motordeksel mag geloven) turbo-aangedreven viercilinder met een prima 200 pk en 280 Nm.

Volkswagen Golf GTI Edition 30 – 2007

Volkswagen heeft consequent ervoor gezorgd dat de Golf GTI steeds een verjaardagsfeestje mag vieren met elke generatie. De Golf GTI Edition 30 is dan ook de verjaardagseditie voor de V die moet vieren dat het 30 jaar geleden is dat de Golf I GTI debuteerde. Eerst zou de Edition 30 gelimiteerd worden, maar toen hij in 2007 op de markt kwam werd het gewoon een versie van de V. Je kan hem herkennen aan volledig meegespoten bumpers (de GTI heeft zwart plastic onderaan de bumpers en skirts) en als hiervoor gekozen is, zwarte versies van de 18 inch “Detroit”-velgen. Voor de Ed.30-eigenaar is het vooral leuk dat de 2.0 TSI nu 230 pk levert af fabriek, met dank aan het blok van een Audi S3. Dat maakt de Edition 30 in theorie de leukste editie voor de tuners.

Volkswagen Golf GTI Edition 60 – 2007

Er is zelfs een speciale editie voor de Nederlandse markt! De Edition 60 viert geen GTI-feestje, maar een Pon-feestje. Het was in 2007 namelijk 60 jaar geleden dat Pon als importeur begon. Voor de Passat, Jetta en Golf betekende dat speciale ’60’ modellen met meer aankleding en eigenlijk bleef het voor de GTI ook daarbij. Een speciale badge en een chipje door ABT leverde ietsje meer pk op, maar verder was het een klein feestje. Echt iets voor de liefhebber van milde speciale edities.

Volkswagen Golf GTI Limited Edition 240 – 2008

Voor het feit dat de Golf V best een impact maakte qua Golf, is hij helemaal niet lang geleverd. De auto debuteerde in 2004 en de GTI kwam pas in 2005, maar in 2008 viel wel het doek voor de hele generatie. Er zijn dus eigenlijk maar vier GTI-jaartjes. Voor het laatste jaar presenteerde VW een afscheidsmodel: de GTI Limited Edition 240. Die is overigens wederom enkel voor Nederland! Er zijn 300 stuks van gebouwd en de auto heeft ietsje meer pk dan de Edition 30 en 60: 240 stuks. Dit met dank aan diezelfde chip van ABT. De Edition 240 is ook wat lastiger te herkennen dan een Edition 30, maar een badge onder de GTI-badge waar Edition 240 op staat verraadt de identiteit van deze enkel in 2008 geleverde GTI vrij snel.

Gespot door @bugatti op Autoblog Spots

Volkswagen Golf GTI Pirelli Edition – 2007

Pirelli kun je kennen als Italiaanse banden- en kalenderfabrikant. Volkswagen en Pirelli hebben een lange geschiedenis, want vanaf de Golf I GTI had Pirelli al een gastrol (denk maar aan de ‘Pirelli’-velgen). Ook voor de Volkswagen Golf V kwam er een speciale Pirelli-editie. Mits standaard gehouden kun je ‘m makkelijk herkennen, want de vijfspaaks titanium velgen zijn uniek voor de Pirelli. Ook kreeg hij speciale stoelen met ‘bandensporen’ in de zittingen. Net als de Edition 30 en 60 waren de bumpers volledig meegespoten én de achterlichten zijn iets getint à la R32, waar we het zo nog over gaan hebben. De makkelijkste hint is echter -mits deze gekozen is- de unieke kleur voor de Pirelli: Sunflower Yellow.

Volkswagen Golf GTI Fahrenheit Edition – 2007

Als het gaat om speciale kleurtjes op de Volkswagen Golf V GTI kun je niet om de ‘Fahrenheit Edition’ heen. Die is namelijk vernoemd naar zijn lakkleur ‘Fahrenheit Orange’. Verder bleef ‘ie aardig gelijk aan een standaard Golf GTI: 200 pk en geen meegespoten bumperdelen. Wel kreeg hij nieuwe 18 inch ‘Charleston’-velgen mee die uniek zijn voor de Fahrenheit. Oh ja, en het bleef bij een speciale editie voor de Verenigde Staten.

Volkswagen Golf GTI W12-650 – 2007

Volkswagen had voldoende knotsgekke motoren in hun arsenaal na Piëch’s koopwoede in de vroege jaren ’00. Ook al was er een plan voor een Golf met V10, meer dan zes cilinders heeft de Golf nooit gezien. Tenminste, op één exemplaar na. Voor GTI Treffen Wörthersee 2007, nota bene de 30ste verjaardag van de GTI, wilde Volkswagen even extreem uitpakken. Dat deden ze met de Golf GTI W12-650. Dat staat inderdaad voor het feit dat er achterin(!) een W12-motor met 650 pk ligt. En hij werkt echt! Journalisten mochten er (langzaam) mee rijden. De auto werd flink uitgebouwd met een gigantische widebody om alle componenten te kunnen huisvesten. Massaproductie, of überhaupt productie, bleef uit.

Volkswagen Golf GT (Sport) – 2007

De naam GT doet je direct denken aan iets sportiefs. De Golf GT was… motorisch niet echt dat. Dat was dan ook niet de bedoeling van de GT, het was meer een optiekpakket om de Golf wat gespierder te laten ogen. Dit deed Volkswagen door een soort GTI-bumpers toe te voegen, maar dan met verticale lamellen in plaats van een honingraat-patroon. De motoren waren exact hetzelfde als de niet-GT’s: een 1.4, 1.6 en 2.0. Zelfs met die 2.0 was meer dan 150 pk in eerste instantie niet mogelijk.

Er kwam echter een topversie van de GT Sport en die was ietsje meer GTI en iets minder Golf. De styling was nu helemaal des GTI’s en zelfs een vleugje R32: de grille met groot zwart paneel leek op een GTI terwijl de verticale lamellen op een R32 leken. Ook de bumpers werden volledig meegespoten alsof het een Edition 30 of Edition 60 is. De GT Sport werd de perfecte overbrugging tussen FSI en GTI. Je kreeg geen 2.0 liter grote motor maar de 1.4 TSI, opgevoerd naar 170 pk. Ook dat zit precies tussen de 150 pk van een standaard Golf en de 200 pk van een GTI in.

Volkswagen Golf Speed Edition – 2005

Op basis van de GT kwam ook de zeer gelimiteerde Volkswagen Golf ‘Speed’ Edition. Het is vooral een optisch feestje: R32-bumpers en achterlichten, zelfs een centraal geplaatste uitlaat à la R32. Toch was de motor gewoon een 2.0 FSI met 150 pk of zelfs de 2.0 TDI. Zo ‘speed’ is deze edition dus niet echt. Deze auto vierde dan ook de band met Lamborghini. Je kon ‘m namelijk krijgen in twee kleuren: Giallo Midas en Arancio Borealis. Midas is de lanceerkleur van de Gallardo en Borealis de lanceerkleur van de Gallardo Superleggera. Bovendien kreeg je in lakkleur gespoten dopjes voor de wielbouten mee. Er zijn naar verluidt 200 stuks gebouwd van de Speed Edition, maar er is bizar weinig over te vinden.

Volkswagen Golf R32 – 2005

Goed, even terug naar massaproductie, of in ieder geval ongelimiteerde productie. Volkswagen kwam namelijk ook wederom met een R32. GTI is eigenlijk natuurlijk gewoon sentimentele onzin om wat gevoel toe te voegen aan een iets opgepepte Golf (maar het werkt wel!). R32 is echt de ultieme Golf. De motor is niet de 2.0 FSI, maar de 3.2 liter grote VR6. Met 250 pk en vierwielaandrijving was dit de Golf die qua prestaties het ultieme moest zijn. De R32 heeft overigens nooit een hele reeks speciale edities gekregen zoals de GTI dat wel deed. Een goede R32 is al zeldzaam genoeg en het is een auto met klassiekerstatus. Dit is namelijk de laatste keer dat een zescilinder de motorruimte van een Golf heeft gezien: vanaf de Golf VI kreeg de R net als de GTI een viercilinder.

BONUS: Volkswagen Jetta GLI

Als je meer praktisch gemak wenste van de Volkswagen Golf V, kon je een Jetta of Golf Variant bestellen. Dan moest je wel zeker weten dat je het echt deed voor het praktisch gemak, want beide auto’s kwamen er niet met sportieve aspiraties zoals de hatchback. Een Golf Variant GTI of R32 bleef dan ook uit en voor de Jetta kon je ook niet veel meer krijgen dan diezelfde 150 pk sterke 2.0 FSI. Tenminste, voor ons. In de VS, waar sedans heilig zijn, kwam er een gepeperde Jetta ‘GTI’, maar dan luisterend naar de naam GLI. Zowel optisch als motorisch gewoon wat er gebeurt als je de techniek van een GTI in een sedankoets propt.